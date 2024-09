Prešovský Helfest bol oslavou 25. narodenín skupiny Heľenine Oči

Prešov 1. septembra (TASR) – Festival Helfest dal bodku za festivalovým letom. Bodka to bola parádna, v prešovskom rekreačnom areáli Delňa vládla posledný augustový deň príjemná nálada a pohoda, prišli celé rodiny a vyzeralo to ako veľký víkendový piknik. Prispel k tomu aj výborne pripravený areál. Známa prešovská kapela Helenine Oči na ňom oslávila 25 rokov na hudobnej scéne. V programe do skorého rána sa predstavili takmer štyri desiatky účinkujúcich.



Jubilujúca skupina Heľenine Oči je na scéne od roku 1999, vydala päť albumov, piaty Cirkus 22 je z októbra 2021. Za toto obdobie si pripísala na svoje konto viac ako desiatku hitov, medzi nimi Hoja hop, Profesionál, Uhorčík, Plavčík Milan, Celebrita, Spolupráca, Srdce moje, Kalória, Dobrú chuť milá smrť, Obchádzka, Marianna, NAKA či Langoš. Skoro všetky z nich zazneli aj z pódia. Spevák a líder Martin Mihalčin nenechal tisícky fanúšikov ani na sekundu vydýchnuť, počúvali ho na slovo. Povolené bolo spievať, tancovať či skákať.



"Bolo to zo začiatku ťažké a teraz si to vyslovene užívame, preto aj tá oslava. Ďakujeme, že sa to udialo, že tá kapela vydržala tak dlho kvôli fanúšikom, ktorí stále pribúdajú. Tých 25 rokov je pre mňa emotívnych, síce sa vystriedala jedna zostava v tejto kapele, ale teraz je už desať rokov tá istá. Myslím si, že chémia funguje v kapele fajn, cítia to ľudia smerom von, a tým pádom tie koncerty naberajú zmysel, aký majú mať. Tešíme sa na každý ďalší koncert a ďakujeme, že môžeme hrať," hodnotí 25 uplynulých rokov Mihalčin.



Podobne ako Heľenine Oči, aj ďalšia známa prešovská skupina Hrdza je na scéne 25 rokov. Na svojom konte má šesť vydaných štúdiových albumov, šiesty Čo mi je, to mi je vyšiel v októbri 2023. Do playlistu vybrala piesne Veru mi je dobre, Košieľôčka, Dievčatá, Chodila dievčina, Vretienko, Nie tvoja, Ľalia, Horela lipka, Beťar divka, Zábava, Keď som išiel, Štefan, Mám ja orech, Taká sa mi páči a Slovensko moje. Všetko známe a rytmické pesničky, vďaka ktorým sa v hľadisku spievalo aj tancovalo.



"My sme už od počiatku začínali tak, že už sme mali fanúšikov, vzišli sme z folk – country, chodili sme po rôznych súťažiach, festivaloch, veľa sme chodili na Moravu, do Čiech, vyhrávali sme ceny, naozaj sme mali veľa fanúšikov od začiatku. Niekedy to išlo troška hore, troška dolu, ale posledné roky to ide hore, som zvedavý, kde sa to zastaví," povedal pre TASR k 25-ročnej dráhe líder kapely Slavo Gibarti.



Príjemnú pohodu priviezol z Prahy do Prešova český pesničkár Pokáč. Prvé piesne napísal už v roku 2008, prvý koncert odohral v apríli 2009. Svoje rýmovačky predstavil v pesničkách V lese, Rodinný typ, Prázdniny u babičky, Cowboy, I když jsme plešatý, Nejlepší lék je víno, Rád chodím na poštu, Mám doma kočku, Úplne levej, Matfyzák na discu, či Vymlácený entry. Fanúšikovia si s ním zaspievali viaceré z nich a Pokáč bol príjemne prekvapený, že na východe Slovenska poznajú texty jeho piesní.



"Musím sa priznať, že Helfest ako taký som nepoznal a už vôbec som nevedel, že je tu osem pódií. Ale skvele som si to užil, ľudia boli neskutoční a verím, že ich to bavilo, mal som radosť. Zobral som si tričko Heľenine Oči, aby som nedostal po hlave, naopak ma prekvapilo, že ľudia si spievali, spievali nahlas, spievali všetko a skoro všetci, nečakal som, že sa také niečo môže stať," povedal pre TASR Pokáč.