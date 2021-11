Prešovský projekt Crystalist predstavil singel Unpredictable

Bratislava 27. novembra (TASR) - Peter Debnár pokračuje v sólovej producentskej tvorbe pod názvom Crystalist a aktuálne ponúka nový singel Unpredictable. Názov skladby odkazuje na nepredvídateľnosť hudobného smerovania, ktoré muzikanta sprevádza v novej ére jeho tvorby. TASR o tom informoval PR manažér Edo Kopček.



„Počas tvorby skladby som vnímal, že vytváram produkciu ovplyvnenú skupinou Depeche Mode a bolo to pre mňa znamenie, že je to zrejme v poriadku, ak som sa rozhodol experimentovať s elektronickou hudbou. V priebehu produkovania som však objavil aj krásu starej synthwave a cyberpunk scény z 80. rokov, čo ma výrazne ovplyvnilo natoľko, že som to zakomponoval aj do samotnej skladby,” priznáva Debnár.



Singel má v sebe silné depešácke echo, keďže ho produkoval v spolupráci s klaviristom Janym Pastirčákom z Komajoty a speváčkou Katarínou Knechtovou, s ktorými v danom čase mali podobné nálady, cítenie a vzájomne to prepojili.







„Kúpil som si syntetizátor s množstvom originálnych zvukov z osemdesiatych rokov a to zmenilo výraz samotnej skladby, ale následne aj ďalšie moje hudobné smerovanie a zvuk ďalších skladieb na novo pripravovanom albume Crystalist. V oboch prípadoch ide o hudbu, na ktorej som vyrastal a nejakým spôsobom ma vtiahla späť do hry a chcel, aby som ju ďalej rozvíjal. Je to pre mňa obrovská výzva,“ dodáva Debnár.



Najdôležitejšie z pohľadu autora je, že po niekoľkoročnej hudobnej odmlke práve tento spôsob komponovania a produkcie prostredníctvom syntetizátorov, nových hudobných softvérov ho očaril a začala ho hudba opäť baviť.



„Vždy som tvoril hudbu na gitare a v kapele klasickým spôsobom. Teraz vymýšľam celú kapelu sám, ako ju počujem v hlave. Povedal som si, prečo nie? Bude to sranda. Našiel som pre seba úplne novú polohu. Posledný album som vydal pred 11 rokmi, tak poď nahrať niečo úplne iné,“ dodal.