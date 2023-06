Pressburger Klezmer Band hrali v synagóge v srbskom Novom Sade

Bratislava 5. júna (TASR) – Medzinárodný festival harmoniky Eufonija, ktorý sa nedávno konal v srbskom Novom Sade, privítal prvýkrát umelcov zo Slovenska. Na 8. ročníku podujatia vystúpili Pressburger Klezmer Band. Skupinu v žánri klezmer so Srbskom spája nielen to, že občas interpretuje hudbu z Balkánu, ale aj fakt, že vo svojich radoch má naturalizovanú Srbku, akordeonistku Snežanu Jović–Werner, priblížil Robert Pospiš z vydavateľstva Real Music House.



"Prešporskí klezmeráci" vystúpili na záverečnom koncerte festivalu v novosadskej synagóge, ktorú so Slovenskom spája aj osoba architekta Leopolda Baumhorna. "Postavil podobné monumentálne secesné synagógy aj v Lučenci a Nitre, a podieľal sa tiež na rekonštrukcii synagógy v Liptovskom Mikuláši," poznamenal Pospiš s tým, že "klezmeráci" sa 21. mája v závere festivalu predstavili s repertoárom reprezentujúcim najmä výber piesní v jazyku jidiš a klezmerovými inštrumentálnymi skladbami.



"Skutočnou lahôdkou bolo predvedenie skladby Kraj tanana šadrvana, tzv. sevdalinky, piesne, ktorú si spievali Srbi, moslimovia a Židia z Bosny, v ktorej jej aranžér Mirković s bravúrou prezval aj akordeónový part," prezradil Pospiš. Dodal, že srbský text tejto na Balkáne známej piesne z pera domáceho poeta Aleksu Šantića je prekladom pôvodnej básne svetoznámeho básnika Heinricha Heineho pod názvom Der Asra. "Iba skutoční znalci Heineho však vedia, že jeho predkovia sú pochovaní na bratislavskom židovskom cintoríne."