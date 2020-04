Prevádzkovatelia kín spúšťajú virtuálne kino

Bratislava 28. apríla (TASR) - Prevádzkovatelia slovenských kín prichádzajú v čase koronavírusovej pandémie a s ňou súvisiacimi opatreniami s iniciatívou virtuálneho kina. Projekt Kino z gauča má ambíciu preniesť filmovú tvorbu z kinosál do obývačiek a zároveň pomôcť všetkým kinárom na Slovensku. TASR o tom informovala za tvorcov iniciatívy Denisa Miklášová.



Projekt štartuje v stredu (29. 4.) o 16.00 h detským predstavením Playmobil vo filme, dospelí si o dve hodiny neskôr môžu pozrieť komédiu Vieš udržať tajomstvo? Ďalej v programe nechýba horor Detská hra. Najbližšie predstavenia potešia fanúšikov akčných filmov a fantasy, v ponuke nechýbajú ani animované snímky a dráma. "Ponuka filmov je rovnaká pre celé Slovensko. Naďalej komunikujeme s filmovými distribútormi, aby bola čo najpestrejšia a každý fanúšik si v nej našiel niečo pre seba," uviedol Jozef Jurovec, dramaturg projektu.



Kúpa vstupeniek sa realizuje prostredníctvom webov jednotlivých kín, ktoré sa do projektu zapojili.



Sledovanie filmu je podobné ako pri návšteve kinosály. "Zážitok z veľkého plátna síce do obývačiek preniesť nevieme, čo však ostáva zachované je, že stream sa začne presne vo vopred danom čase, film zároveň nie je možné stopnúť ani si ho pretočiť," uzavrel dramaturg projektu.