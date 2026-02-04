< sekcia Kultúra
OTS: Prezident Ivan Gašparovič prijal čestné členstvo v Inštitúte NAPS
Stal sa tak tretím slovenským prezidentom, ktorý prevzal čestné členstvo v občianskom združení.
Autor OTS
Bratislava 4. februára (OTS) - V stredu 4. februára 2026 odovzdali členovia Rady Inštitútu NAPS – Naše Aktivity Pre Slovensko (www.naps.sk) čestné členstvo v občianskom združení pánovi Ivanovi Gašparovičovi, prezidentovi Slovenskej republiky v rokoch 2004 – 2014. Stalo sa tak počas prijatia, ktoré pán prezident udelil predstaviteľom inštitútu v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR. „Úprimne si vážime dielo pána prezidenta a sme vďační za mnohé gestá morálnej podpory, ktoré pán prezident prejavil Inštitútu NAPS už počas výkonu svojho prezidentského mandátu. Inštitút NAPS je už v tretej dekáde svojich medzinárodných nekomerčných aktivít, ktoré podporil rad osobností zo Slovenska i zo zahraničia. Skutočnosť, že čestné členstvo v NAPS prijali doteraz prví traja slovenskí prezidenti – blahej pamäti pán Kováč, pán Schuster a dnes aj pán Gašparovič – je významným míľnikom. Je to nielen obrovská česť, ale aj záväzok pokračovať ďalej v aktivitách inštitútu. Najmä v tých, ktoré prehlbujú tak potrebný dialóg a toleranciu medzi národmi a náboženstvami a svoje požehnanie im udelili už traja pápeži Katolíckej cirkvi,“ uviedol pre médiá zakladateľ a riaditeľ Inštitútu NAPS Peter Solej.
Prezident Ivan Gašparovič prevzal Čestné členstvo v Inštitúte NAPS 4. februára 2026 v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR v Bratislave.
Foto: ARCHÍV NAPS
Inštitút NAPS založil Peter Solej pred viac ako dvadsiatimi rokmi, vtedy ako najmladší autor odbornej knihy na Slovensku i vo svete. Nezisková organizácia realizuje svoju činnosť v oblasti ekumenizmu, vzdelávania i kultúry. Aktivity občianskeho združenia sa v minulosti uskutočnili vo viacerých slovenských mestách. V roku 2012 sa NAPS stal historicky prvým partnerom medzinárodného centra dialógu Al Liqa´a, ktorý v Bejrúte ustanovil a založil melchitský patriarcha za pomoci sultána Ománu. Všetky doterajšie podujatia inštitútu boli realizované bez vstupných poplatkov, resp. za dobrovoľný príspevok, výťažok z ktorého putoval na charitu.
Členovia Rady NAPS, manželia Peter a Lenka Solejovi, s prezidentom Ivanom Gašparovičom.
Foto: ARCHÍV NAPS
Najvýznamnejšou a pravidelnou aktivitou Inštitútu NAPS (www.naps.sk) je Medzinárodný ekumenický koncert. Doteraz na ňom vystúpili umelci z jedenástich krajín a podporu mu prejavili viaceré svetové autority. Na piaty ročník podujatia poslal svoj telegram vtedajší pápež Benedikt XVI., v roku 2012 bol koncert konaný v období predsedníctva Cyperskej republiky v Rade EÚ a zúčastnil sa ho aj legát jordánskeho princa. Deviaty ročník bol zase oficiálnym podujatím košického Stretnutia biskupov východných katolíckych cirkví Európy. V minulosti sa podujatie konalo aj pod spoločnou záštitou prezidentov Maďarska a Slovenska.
Svätý Otec Lev XIV. je popri pápežoch blahej pamäti Benediktovi XVI. a Františkovi tretím pápežom Katolíckej cirkvi, ktorý požehnal medzinárodné ekumenické aktivity Inštitútu NAPS.
Foto: ARCHÍV NAPS
V roku 2017 bol koncert venovaný pamiatke prvého prezidenta SR Michala Kováča, ktorý bol aj čestným členom Inštitútu NAPS. Podujatia sa v októbri 2017 v novej budove SND zúčastnil aj najbližší spolupracovník pápeža Katolíckej cirkvi v oblasti ekumenizmu, kardinál Kurt Koch a svojho osobného legáta naň vymenoval i líder pravoslávnych veriacich na celom svete, Ekumenický patriarcha Bartolomej I. Konštantinopolský. 16. ročník koncertu bol podujatím v rámci vtedajšieho maďarského predsedníctva v Rade Európskej únie a záštitu mu udelili podpredsedovia vlád Maďarska a Slovenska, Zsolt Semjén a Tomáš Taraba.
17. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert odohrali v Slovenskej filharmónii v Bratislave 25. októbra 2025 za účasti 140 umelcov a spevákov zo Slovenska, Jordánska i Arménska. Zúčastnili sa ho veľvyslanci a diplomati 18 krajín.
Foto: ARCHÍV NAPS
Minuloročný NAPS Medzinárodný ekumenický koncert odohrali 25. októbra 2025 v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave za účasti 140 umelcov zo Slovenska, Jordánska i Arménska. Osobné posolstvo koncertu zaslal aj Ekumenický patriarcha Bartolomej I. Konštantinopolský, duchovný líder 330 miliónov pravoslávnych kresťanov na celom svete, ktorý zablahoželal Inštitútu NAPS k vstupu do tretej dekády jeho aktivít. Záznam z podujatia odvysielali viaceré slovenské a české televízie i rádiá.
Prezident Ivan Gašparovič prevzal Čestné členstvo v Inštitúte NAPS 4. februára 2026 v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR v Bratislave.
Foto: ARCHÍV NAPS
