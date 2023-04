Novou prezidentkou Asociácie slovenských kameramanov je Zavarčíková

Bratislava 4. apríla (TASR) – Asociácia slovenských kameramanov (ASK) má novú prezidentku, stala sa ňou kameramanka Lucia Zavarčíková, ktorá vo funkcii vystriedala Lukáša Terena. "V histórii asociácie je to prvýkrát, čo v jej čele stojí žena. Zavarčíková pochádza z Bratislavy, no kameru vyštudovala v San Franciscu a Los Angeles," informovala TASR PR manažérka Zuzana Golianová.



Dodala, že najbližšie sa Zavarčíková predstaví svojou masterclass, ktorú ASK avizuje v rámci programu Art Film Festu v Košiciach. Podľa Golianovej zostáva jednou zo základných priorít asociácie posilňovanie komunity kameramanov a filmárov na Slovensku.



Asociácia spresňuje, že do päťčlenného prezídia kandidovalo 11 jej členov. "Jednotne vo svojich príhovoroch upriamili pozornosť na dôležitosť budovania komunity kameramanov a filmárov na Slovensku, vzájomnú spoluprácu či výmenu profesionálnych a osobných skúseností," poznamenala Golianová. Okrem dvoch doterajších členov prezídia ASK Lukáša Terena a Nora Hudeca, ktorí opätovne získali podporu, si členovia zvolili aj Luciu Zavarčíkovú, Radku Šisulákovú a Nicka Kollára. Asociácia má aktuálne vyše 50 členov.



Nové prezídium ASK má podľa svojho vyjadrenia pokračovať v rozbehnutých projektoch, ako sú ASK Masterclassy či Industry Day. Zároveň chce podporovať a upevňovať kameramanskú komunitu pravidelnými stretnutiami. Tento rok pripravuje desiaty ročník odovzdávania kameramanských ocenení - Kamera 2023. V rámci tohto eventu plánuje okrem samotného odovzdávania cien aj diskusie a prednášky, venované i histórii kameramanského umenia na Slovensku.