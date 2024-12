Prežite Mikuláša v svetelnom parku WINTER WONDERLAND

Bratislava 3. decembra (OTS) - Advent prišiel aj do zábavného svetelného parku WINTER WONDERLAND na Dostihovej dráhe v Bratislave! Okrem nádhernej vianočnej výzdoby čaká malých aj veľkých návštevníkov špeciálna Santova dedinka aj Mikuláš, ktorý má pre všetkých pripravený darček! Nenechajte si ujsť žiarivý svet rozprávok, skvelé atrakcie, kolotoče a fascinujúce svetelné inštalácie za cenu jednej vstupenky. WINTER WONDERLAND je otvorený každý deň od 15:00 do 21:00 hodiny voľno máme len 24. decembra!Najkrajšie sviatky roku oslávi aj jeden z najväčších svetelných parkov v strednej Európe WINTER WONDERLAND. Svet rozprávok a fantázie na Dostihovej dráhe v bratislavskej Petržalke sa rozžiari ešte viac a ponúkne vianočné svetelné inštalácie, interaktívne atrakcie a zábavu. Príďte si aj vy spolu s deťmi po celoročnom hektickom zhone užiť radosť a zábavu. Tešiť sa môžete na Mikuláša a dokonca aj darčeky!teší sa na návštevníkov Zuzana Benediktová zo spoločnosti JVS Trade Group.Spoločný rodinný čas je to najkrajšie, čo môžeme prežiť. Organizátori preto pripravili špeciálny fotokútik, kde si tieto vzácne momenty môžete zvečniť na pamiatku.pozývaNa všetky deti sa v sobotu pred Vianocami 21. decembra teší aj kúzelník Jozef Talostan, ktorý mal už vo WINTER WONDERLANDe veľký úspech. Príďte si spolu s deťmi pozrieť Popolušku, Šípkovú Ruženku, Krásku a Zviera, Pinokia aj Levie kráľovstvo. Prejdete sa podmorským bludiskom, zahráte si na farebnom klavíri alebo si zatancujete s tučniakmi. Nájdete tu aj nádherné Labutie jazero, jednorožca, africkú savanu, či nádherný hovoriaci strom. Práve interaktívne atrakcie sú novinkou, ktoré zo svetelného parku robia to najlepšie miesto zábavy pre celú rodinu. WINTER WONDERLAND má otvorené každý deň od 15:00 do 21:00 hodiny. Súčasťou parku je aj kvalitné občerstvenie a všetko zázemie pre návštevníkov. Vstupenky sú k dispozícii online na https://www.winterwonderland.sk/vstupenky alebo priamo na mieste v pokladni. Všetky informácie nájdete na www.winterwonderland.sk