Pri príležitosti výročia Štúra uvedú v kinách nový historický film

Vysoké Tatry/Bratislava 12. januára (TASR) - O rok príde do slovenských kín nový výpravný historický film o jednej z najväčších osobností našej histórie v réžii Mariany Čengel Solčanskej. V januári 2026 si totiž pripomenieme 170. výročie úmrtia národného buditeľa a kodifikátora spisovného jazyka Ľudovíta Štúra, ktorý zomrel ako 40-ročný na následky nešťastného postrelenia na poľovačke. Režisérka uviedla, že snímku natáčajú vo viacerých lokalitách, chystajú sa napríklad aj do Vysokých Tatier.



Prvá etapa filmu sa nakrúcala v Pezinku, Šali a Primaciálnom paláci v Bratislave. Na filme pracuje viac ako 100 ľudí a doposiaľ v ňom účinkovalo cez 200 hercov a komparzistov. Nakrúcanie bude pokračovať už na jar okrem Tatier aj na Liptove, v okolí Banskej Štiavnice a Zvolena. "Náš film vyrozpráva príbeh muža, ktorý sa rozhoduje medzi láskou a sebaobetou pre národ, pre ktorý je ochotný vrhnúť sa do víru revolučných zmien, ktoré poznačia jeho samého aj celú Európu," priblížila Čengel Solčanská. Na príprave snímky pracujú od roku 2020.



V postave Ľudovíta Štúra diváci uvidia Lukáša Pelča, úlohu jeho osudovej lásky Adely Ostrolúcke zverili tvorcovia debutujúcej študentke herectva Ivane Kološovej. "Najdôležitejšie je, aby diváci postavám uverili a hercov si stotožnili s postavami, ktoré predstavujú. Preto sme sa vzdali exponovaných seriálových tvárí," zdôvodnila režisérka. Pelč musel pred nakrúcaním schudnúť 26 kilogramov a pri natáčaní scén nosiť hnedé kontaktné šošovky. Pre scénu, v ktorej leží Adela Ostrolúcka mŕtva v rakve vystavenej na katafalku, vyrobili filmári repliku dobovej cínovej rakvy. Herečka v nej ležala bez prestávky dve hodiny. Zasadanie dolnej komory Uhorského snemu sa nakrúcalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, kde sa aj skutočne v roku 1847 slávnostne otvoril posledný uhorský stavovský snem.



Diváci vo filme uvidia okrem nových mladých talentov aj známych hercov ako Richard Autner či František Kovár. "Medzi komparzom sa v nádherných historických kostýmoch mihli aj viaceré známe tváre, ktoré prejavili veľkú ochotu zúčastniť sa na nakrúcaní. Nechýbala napríklad speváčka Zuzana Smatanová, skladateľka Ľubica Čekovská či spisovateľ Martin Kasarda," dodala režisérka.



Vznik scenára podporil Audiovizuálny fond aj Literárny fond a film pripravujú v koprodukcii s verejnoprávnou televíziou. V kinách ho diváci uvidia v roku 2026 a o rok neskôr aj na obrazovkách STVR.