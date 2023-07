Pri rodnom dome otca Miroslava Žbirku odhalili spevákovu bustu

Trnavá Hora 8. júla (TASR) - Trnavá Hora v okrese Žiar nad Hronom sa v sobotu stala novým miestom na mape návštev nadšencov hudobnej histórie. Odhalili tam totiž bustu s podobizňou a podpisom speváka Miroslava Žbirku. Busta je na múre rodného domu jeho otca Šimona Žbirku, ktorý tam prišiel na svet v roku 1912. Priestor, kde je busta aj s lavičkou zároveň, ponesie názov Námestie Miroslava Žbirku.



"Otec zohral v životnom príbehu Miroslava Žbirku rozhodujúcu a nezabudnuteľnú úlohu. Preto sme sa rozhodli pamätnú dosku s bustou umiestniť na jeho rodný dom, ktorý stojí v hornej časti obce," uviedol pre TASR starosta Trnavej Hory Pavel Kravec. Pamätnú tabuľu vytvoril výtvarník Svetozár Ilavský, bronzovú dosku s bustou prišla do obce odhaliť manželka hudobníka Kateřina Žbirková.



Ako ďalej priblížil starosta, Šimon Žbirka sa v prvej polovici 20. storočia zúčastnil na boji proti Francovmu režimu v Španielsku. Následne pôsobil v Anglicku a ako veliteľ tanku bol pri vylodení spojencov v Normandii. "Práve počas pobytu v Anglicku sa zoznámil s Ruth Galeovou, Mekyho mamou, cez ktorú mal spevák väzby na Anglicko, dokonale ovládal anglický jazyk, poznal britskú kultúru a miloval skupinu Beatles, ktorá ho formovala pri jeho hudobných začiatkoch," pripomenul Kravec.



Ako uviedla Kateřina Žbirková, toto miesto je jej nie neznáme. "Vždy, keď sme sa vracali z Tatier a išli sme cez Bratislavu, Meky sa tu chcel zastaviť. Niekoľkokrát sa nám to aj podarilo. Bolo to síce len krátke zastavenie, ale Meky na toto miesto, ako aj na svoje detstvo, ktoré trávil v Krupine u svojej babky, často a rád spomínal," uviedla.



Spomienkové podujatie na Miroslava Žbirku pokračuje v nedeľu (9. 7.) podvečer v tamojšom kultúrnom dome koncertom skupiny Galaxis, ktorá sa špecializuje práve na jeho hudbu.