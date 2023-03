Prieskum: Najpočúvanejším rádiom je stále Expres

Bratislava 30. marca (TASR) - Rádio Expres je stále najpočúvanejším rádiom na Slovensku, pustilo si ho 32,9 percenta poslucháčov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu počúvanosti Radioprojekt, ktorý realizuje spoločnosť Median SK.



Druhým najpočúvanejším je Rádio Slovensko s 23,2-percentnou podporou poslucháčov. Na treťom mieste sa umiestnilo Fun rádio, ku ktorému sa prihlásilo 22,1 percenta poslucháčov. Rádio Europa 2 má počúvanosť 18,0 percenta a Rádio Vlna 17,6 percenta. Nasledujú Rádio Melody s 13,7 percenta a Rádio Regina, ktoré si naladilo 9,9 percenta poslucháčov.



Najväčší podiel na trhu patrí Rádiu Expres s 21,7 percenta, nasleduje Rádio Slovensko s 18,9 percentami, ako tretie sa umiestnilo Fun rádio s podielom 12,9 percenta. Ďalej Rádio Europa 2 s 11,2 percenta a Rádio Vlna s 9,4-percentným podielom na trhu. Rádiu Melody namerali podiel 7,4 percenta a Rádiu Regina 5,2 percenta. Ostatným rozhlasovým staniciam patrí 13,4-percentný podiel na trhu.



Celková počúvanosť rádií v parametri "počúval posledný týždeň" predstavuje 85,7 percenta, čo je 3.813.000 poslucháčov vo veku 14 až 79 rokov. Každý deň počúva rádio takmer 2,3 milióna ľudí (51,1 percenta populácie). V priemere každý občan SR počúva denne rádio takmer hodinu a 30 minút. Každý poslucháč počúva rádio priemerne viac ako dve hodiny a 50 minút.



Spoločnosť Median SK realizuje kontinuálny prieskum Radioprojekt od apríla 2009. Zverejnené výsledky zbierali od 7. novembra 2022 do 11. decembra 2022 a od 9. januára 2023 do 5. marca 2023. Prieskum realizovali na vzorke 3158 respondentov, občanov SR vo veku 14 až 79 rokov. Výsledky prieskumu poskytla pre TASR zástupkyňa spoločnosti Median SK Linda Kleinertová.