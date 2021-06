Prieskum: Viac ako polovica ľudí sa na koncerty nechystá

Bratislava 24. júna (TASR) - Viac ako polovica ľudí na Slovensku neplánuje v blízkej budúcnosti návštevu hudobného podujatia. Hlavným dôvodom sú následky pandémie. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý dal vypracovať Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA). TASR o tom informoval Juraj Čurný, PR a media konzultant SOZA.



Prieskum ukázal, že až 58 percent ľudí nemá v pláne po uvoľnení opatrení zúčastniť sa na hudobnom podujatí. Na otázku, či plánujú po uvoľnení protipandemických opatrení návštevu hudobného koncertu, odpovedala negatívne viac ako polovica respondentov. Väčšina zo záporných odpovedí (71 percent) súvisela s pandémiou.



Podľa prieskumu by viac ako 13 percent všetkých opýtaných nešlo na koncert pre obavy z možnej nákazy. "Ďalších takmer 13 percent by sa na koncerte nezúčastnilo, pretože im prekážajú opatrenia na podujatiach, ako sú rozostupy, nosenie rúška či oddelené sedenie," dodáva Čurný s tým, že na záporných reakciách sa podpísal aj nedostatok financií. Až 12,6 percenta opýtaných uviedlo, že na koncert neprídu, pretože momentálne nemajú peniaze na kultúru. Časť ľudí (tri percentá) by na koncert neprišla, lebo sa obáva jeho zrušenia.



"Tento prieskum, nanešťastie, potvrdzuje pesimistický scenár, že kultúrnemu sektoru potrvá najdlhšie zo všetkých oblastí, kým sa úplne spamätá z následkov pandémie," hovorí Tomáš Mikš, člen predstavenstva SOZA. Dodáva, že od začiatku pandémie v marci 2019 boli zrušené takmer všetky verejné podujatia: "Na Slovensku klesol v roku 2020 počet nahlásených podujatí takmer o 70 percent, pričom v prvom kvartáli roku 2021 bol prepad v dôsledku protipandemických opatrení dokonca stopercentný."



Podľa údajov SOZA bolo na celom Slovensku v roku 2020 nahlásených iba okolo 4000 podujatí. Situácia sa s postupujúcou pandémiou zhoršovala a v roku 2021 bol počet nahlásených podujatí na historickom minime. V období od januára do apríla 2021 nebolo nahlásené žiadne hudobné podujatie. Na porovnanie, pred pandémiou v roku 2019 bolo v tom istom období nahlásených cez 3000 hudobných podujatí.



Prieskum realizovali od 10. do 31. mája, zúčastnilo sa na ňom 1030 respondentov.