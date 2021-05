Galéria Regionart prezentuje tvorbu neprofesionálnych výtvarníkov

Prievidza 26. mája (TASR) - Výber z tvorby neprofesionálnych výtvarníkov z okresu Prievidza prezentuje výstava AMA 2021, ktorú pre návštevníkov sprístupnilo v galérii Regionart Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi. Viac ako 50 diel si tam bude môcť verejnosť pozrieť do 11. júna, informovala Jana Hvojniková z RKC v Prievidzi.



Výstavné podujatie prezentuje diela umelcov z regiónu, ktoré zaslali do regionálneho kola tvorivej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov. Prihlásilo sa do nej celkovo 22 autorov, ktorí zaslali dovedna 72 diel. Na výstavu vybrala porota 51 z nich.



Cieľom súťaže, ako aj výstavy je podporovať záujmovo-umeleckú činnosť, neprofesionálnu výtvarnú tvorbu v celej jej žánrovej rozmanitosti, napomáhať v tejto činnosti jednotlivcom, talentovaným autorom. Rovnako poskytovať priestor na prezentáciu a tvorivú konfrontáciu výsledkov neprofesionálnej výtvarnej tvorby na okresnej a regionálnej úrovni.