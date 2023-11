Vianoce si pripomenie Hornonitrianske múzeum sériou podujatí

Prievidza 23. novembra (TASR) - Vianočné sviatky si pripomenie Hornonitrianske múzeum v Prievidzi sériou podujatí. Pre návštevníkov od konca novembra pripravilo dvojicu výstav o Vianociach na dedine a včelárstve, ako i tvorivé dielne. TASR o tom informovala múzejná pedagogička Zita Radosová.



Výstava Vianoce na dedine potrvá od 27. novembra do 12. januára 2024 a priblíži sviatky na začiatku 20. storočia. Návštevníci sa prenesú do prednej izby gazdovskej chalupy, spoznajú zariadenie, úpravu štedrovečerného stola, významové hľadisko všetkých plodín a predmetov v jeho blízkosti. Súčasťou výstavy bude od 18. do 22. decembra sprievodné podujatie pre školské kolektívy, ktoré im interaktívnou formou predstaví stridžie dni.



Druhá z výstav Včelárstvo a pernikárstvo na hornom Ponitrí od 7. decembra do 3. mája 2024 priblíži chov a hospodárske využitie najdôležitejšieho hmyzu na Zemi od histórie až po súčasnosť.



Múzeum pri príležitosti sviatkov pripravilo aj tvorivé dielne Vianoce v múzeu. Od 11. do 15. decembra si návštevníci budú môcť vyskúšať výrobu ozdôb z dekoračnej čipky, papiera, vianočnej pohľadnice zo žehlenej slamy, šúpoľovej bábiky a ozdobia si medovník.