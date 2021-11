Primaciálne námestie bude koncom týždňa patriť milovníkom vína

Bratislava 10. novembra (TASR) - Primaciálne námestie v centre Bratislavy bude koncom týždňa patriť milovníkom vína. Konať sa tam totiž bude od piatka popoludnia do soboty večera (12. - 13. 11.) Festival mladého vína, ktorý nadväzuje na v minulosti organizované Svätomartinské dni. Na podujatie je voľný vstup, prebiehať však bude v režime plne očkovaní proti ochoreniu COVID-19.



Mesto Bratislava tak pokračuje v dlhoročnej tradícii prezentovania a ochutnávania mladého vína, ktoré je späté s novembrom a najmä sviatkom sv. Martina. "Najlepším obdobím na ochutnávanie mladých vín bol historicky vždy daný práve november, aj dnes sa môže podľa zákona mladé víno na Slovensku uvádzať na trh od 1. novembra. Vinári sa na toto obdobie pripravujú už od leta," priblížila hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová. Medzi predpísané mladé vína patria napríklad Irsai Oliver, Muškát moravský, Müller Thurgau či Veltlínske zelené.



Víno z úrody daného roka už aj v minulosti podľa tradície požehnával cirkevný hodnostár. Tento rok mladé vína od bratislavských vinárov požehná v kaplnke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci arcibiskup Stanislav Zvolenský. Festival bude sprevádzať aj kultúrny program, prednášky o víne a chýbať nebudú ani stánky s lokšami, kačacinou či inými tradičnými pochutinami.



História vinohradníctva a vinárstva v regióne Bratislavy siaha takmer 3000 rokov do minulosti a dlhé storočia bol najvýznamnejším vinohradníckym regiónom Slovenska. V 16. až 18. storočí mala Bratislava najväčšiu výmeru vinohradov a bola najväčším producentom vína na území Slovenska. "Hlavné mesto chce aj týmto festivalom posilňovať historické povedomie Bratislavčanov o tradíciách mesta a prezentovať prácu lokálnych vinárov a ich úrody," podotkla Rajčanová. Sv. Martin, ktorý je tvárou podujatia Festivalu mladého vína, je zároveň jedným z patrónov Bratislavy a oddávna sa v tomto meste spájal so slávením hodov a jarmokmi.