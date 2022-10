Princ mamáčik má titulnú pieseň, Budař ju naspieval s Khek Kubařovou

Bratislava 1. októbra (TASR) - Film českého herca Jana Budařa Princ mamáčik avizuje svoj príchod do kinodistribúcie aj titulnou piesňou k rozprávke. Budař je autorom knižnej predlohy, napísal aj scenár filmovej rozprávky, ktorú režíroval, a tiež v nej hrá titulnú postavu postaršieho princa. Rovnako zložil titulnú skladbu, ktorú naspieval ako duet s Veronikou Khek Kubařovou.



Duet Na pobreží odkazuje na to, že rozmaznaný princ Ludvík si na svojej dobrodružnej výprave k dospelosti možno nájde aj lásku. Očarí ho totiž prostoreká mladá krčmárka Beta, ktorú vo filmovej rozprávke stvárnila Khek Kubařová.



"Je to pre mňa nezvyk, väčšinou som totiž v rozprávkach hrala princezné, naposledy dokonca aj kráľovnú. Naproti tomu Beta je obyčajné dievča z krčmy, ostrieľané životom. Je úprimná a otvorená, skrátka čo na srdci, to na jazyku. Ak niečo nechce, tak byť princeznou," opisuje svoju postavu česká herečka.







"Väčšina dievčat chce byť princeznami, ale Veronika hrá obyčajnú dievčinu, ktorá sa netúži stať princeznou, a to je na nej veľmi milé. Je prostoreká a som nadšený z toho, ako ju Veronika stvárnila," dodáva Budař k snímke o rozmaznanom princovi, ktorý musí dospieť v kráľa.



V ďalších úlohách sa predstavia Jana Nagyová, Martin Huba, Ondřej Vetchý, Boleslav Polívka. Rozprávku do kín prinesie Bontonfilm od 27. októbra. "Slovenskí diváci si ju budú môcť vychutnať so slovenským dabingom," avizuje distribučná spoločnosť.



Na piesni a videoklipe pracoval rovnaký tím ako na samotnom filme. Kameraman Jan Malíř nakrútil zábery do klipu v Hudobnom divadle Karlín, hudbu nahrala Filharmónia Brno pod vedením dirigentky Vandy Procházkovej. O strih sa postaral slovenský filmár Branislav Vincze.