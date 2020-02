Prípad mŕtveho nebožtíka predstavil v Bratislave aj L. Příkazký

Bratislava 22. februára (TASR) - Nová česká komédia Prípad mŕtveho nebožtíka mala tento týždeň v Bratislave slávnostnú premiéru. Novinku osobne odprezentoval slovenskému publiku režisér a producent Miloslav Šmídmajer, ktorý do nej obsadil výrazné české herecké tváre.



"Od začiatku sa snažíme tváriť vážne," reagoval s úsmevom na otázku, či je jeho snímka žánrovo zaraditeľná k paródii, alebo ide skôr o crazy komédiu. "Ja hovorím, že je to kriminálna komédia, ktorá využíva klišé kriminálnych žánrov," vysvetľuje Šmídmajer, ktorý má na konte snímky ako Celebrity s.r.o. (2015), Prebudím sa včera (2012) či rozprávku Peklo s princeznou (2009).



Do Príbehu mŕtveho nebožtíka, ktorý vznikol s ambíciou osloviť divákov slovným humorom a absurdne vygradovanými situáciami, obsadil Davida Novotného, Hanu Vagnerovú, Martina Pechláta, Lukáša Příkazkého, Miroslava Táborského. Menšie úlohy si zahrali Milan Šteindler, Anna Polívková, Pavel Rímský či Eva Holubová. "Hercov nakrúcanie bavilo, ponúkali ďalšie situácie a ďalší humor, a páčilo sa im ísť občas cez čiaru. Dúfam, že veľa z toho, čo sa urobilo na pľaci, sa podarilo preniesť na plátno," pripomenul režisér dianie na pľaci.



Komédiu, ktorá mala v českých kinách premiéru 16. januára, nakrúcali v Olomouci, pod scenár sa podpísali Lumír Holčák a David Ziegelbauer. Nesúrodý tím policajných vyšetrovateľov v nej musí rozlúsknuť tvrdý oriešok - vraždu záhadnej ženy. Stôp mnoho nemajú, na vlastný dôvtip sa tiež môžu spoliehať len čiastočne. Nosnú kriminalistickú štvoricu tvoria major Prubner (David Novotný), jeho nová kolegyňa Skálová (Hana Vagnerová) a detektívi Rorýs (Martin Pechlát) s Dymákom (Lukáš Příkazký). Úloha, ktorú dostali od náčelníka kriminálky Drátka (Miroslav Táborský), je jasná – vyriešiť vraždu Starablažkovej.



"Toto určite nie je žiadny klenot kinematografie, ale po všetkých tých možných akoby komédiách, ktoré sa nakrúcajú v Česku, myslím si, že je to jeden z lepších filmov," povedal pre TASR Lukáš Příkazký, 34-ročný divadelný, filmový a televízny herec, ktorého slovenskí diváci poznajú aj z rozprávky Sedem zhavranelých bratov (2015) či televíznych seriálov Špecialisti, Temný Kraj, Rapl, Policajti z centra či Kriminálka Anděl. V novej českej komédii stvárňuje veľmi poctivého vyšetrovateľa Dymáka. "Snaží sa pôsobiť ako drsný, chytrý chlapík, ale žije s mamičkou, má pocit, že má úspech u žien, je taký otvorený," priblížil Příkazký svojho Dymáka a ďalej k postave prezradil: "Určite má pocit, že má úspech u žien, ale opak je pravdou, čomu napovedá to, že má veľkú zbierku pornografie, ktorá v rámci toho príbehu potom de facto zachráni život."



Česká komédia Prípad mŕtveho nebožtíka je v slovenskej kinodistribúcii od štvrtka 20. februára.