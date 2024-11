Pripravte sa na hudobné zimomriavky

Bratislava 28. novembra (OTS) - Vďaka fantastickej show THE UNIVERSE OF JOHN WILLIAMS sa už o týždeň ocitnete uprostred filmov Star Wars, Harry Potter, Schindlerov zoznam či Indiana Jones. Melódie oceňovaného hudobného mága Johna Williamsa vytvárajú dokonalú atmosféru, rozprávajú príbeh a privodia vám doslova zimomriavky. Naživo v podaní filmového orchestra s hosťujúcim dirigentom Petom Harrisonom si ich môžete užiť už 5, decembra v GOPASS aréne v Bratislave. Nebude chýbať ani magická svetelná show a veľký spevácky zbor.Americký skladateľ filmovej hudby John Williams má na konte obrovské množstvo cien. Vďaka 52 nomináciám na cenu Oscar ho označujú za najviac nominovaného žijúceho umelca na Cenu Akadémie. Slovenskí fanúšikovia majú teraz po prvýkrát možnosť vypočuť si jeho slávne skladby naživo. Diváci sa môžu tešiť na nesmrteľné skladby z filmov Star Wars, Jurský park, Harry Potter alebo E.T. mimozemšťan. Nebudú chýbať ani titulné melódie k filmu Čeľuste a Indiana Jones. Mnohých prekvapí aj oficiálna hymna Olympijských hier, ktorú John Willliams zložil pre sviatok zimných športov v Salt Lake City.pozývaOrchester bude dirigovať renomovaný dirigent Pete Harrison, ktorý hosťuje v mnohých britských aj svetových hudobných telesách a hudba Johna Williamsa je jeho špecialitou aj srdcovou záležitosťou. Pete je zároveň aj energický moderátor, vďaka čomu divákom počas show sprostredkuje mnoho zaujímavostí o okolnostiach a inšpirácii, ktoré autora viedli k vzniku kultových dielNenechajte si ujsť jedinečný hudobno-filmový zážitok, stretneme sa 5. decembra 2024 v GOPASS aréne v Bratislave. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketportal tu https://www.ticketportal.sk/event/THE-UNIVERSE-OF-JOHN-WILLIAMS?imedium=search