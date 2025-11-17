< sekcia Kultúra
Pripravte sa na najväčšiu metalovú udalosť roka
IRON MAIDEN privedú do Bratislavy ANTHRAX.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (OTS) - Pripravte sa na neopakovateľný koncertný zážitok! Britská heavymetalová legenda Iron Maiden ohlasuje, že súčasťou ich bratislavského koncertu v rámci turné „Run For Your Lives“ bude aj jedna z najikonickejších metalových kapiel sveta – Anthrax! Ich spoločný koncert sa uskutoční 30. mája 2026 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave a stane sa tak mimoriadnou hudobnou udalosťou budúceho roka.
Foto: oficiálny IG profil @Anthrax
Týmto spojením vieme povedať, že Slovensko čaká najväčší metalový koncert – dve kapely svetového významu, na najväčšom štadióne v krajine, spoločne počas jedinej noci, na ktorú fanúšikovia metalu budú spomínať ešte dlhé roky. Iron Maiden odohrajú plnohodnotnú koncertnú show, využívajúc svoje obrovské vizuálne efekty, ikonického maskota Eddieho a energiu, ktorá strhne publikum od prvého až po posledný akord. Ešte pred ich show dostanú ľudí do varu špeciálni hostia bratislavského koncertu Anthrax – skupina, ktorá výrazne formovala metalovú scénu a patrí medzi „Veľkú štvorku“ tohto žánru spolu s Metallica, Slayer a Megadeth.
Dva obrovské svety metalu sa stretnú na jednej scéne. Pre fanúšikov kvalitnej hudby a výnimočných koncertných zážitkov to znamená len jedno - v takomto zložení ich uvidieť na Slovensku je príležitosť, ktorá prichádza možno raz za život.
Foto: oficiálny IG profil @Anthrax
Americká formácia Anthrax, založená v roku 1981 v New Yorku, patrí medzi najzásadnejšie kapely metalovej éry. Počas svojej viac než 40-ročnej kariéry vydali množstvo kultových albumov – medzi nimi Among the Living, Spreading the Disease či Persistence of Time – ktoré formovali zvuk celého žánru. Kapela je známa svojou neopakovateľnou energiou naživo, rýchlymi gitarovými riffmi a dynamikou, ktorá dokáže strhnúť tisíce fanúšikov. Ich najväčšie hity ako „Caught in a Mosh“, „Antisocial“, „Indians“ či „Madhouse“ rozpália koncertnú atmosféru, a po nich prídu na rad nezabudnuteľní Iron Maiden s Eddiem. Buďte určite pri tom!
Foto: oficiálny IG profil @Anthrax
Foto: oficiálny IG profil @Anthrax
Iron Maiden + Anthrax = metalový sviatok roku 2026
Foto: oficiálny IG profil @Anthrax
Foto: oficiálny IG profil @Anthrax
IRON MAIDEN
Špeciálni hostia koncertu ANTHRAX
30. MÁJ 2026/NÁRODNÝ FUTBALOVÝ ŠTADIÓN/BRATISLAVA
Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk
