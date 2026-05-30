Pripravte sa na ten najpestrejší filmový jún
Do Cinema City zavítajú superhrdinovia, zloduchovia aj stvorenia tretieho druhu.
Bratislava 30. mája (OTS) - V júni vás v Cinema City čaká poriadna jazda. Filmových nadšencov poteší návrat kultových klasík, ako Scary Movie či animáky Toy Story 5 alebo Mimoni a monštrá. Náš svet bude v ohrození v sci-fi snímkach Supergirl a Deň odhalenia od Stevena Spielberga. Na citlivú nôtu zahrajú novinky Srdcovka a britský film Prisahám, že za to nemôžem. Na akčné dobrodružstvá sa môžete tešíť vo filme Vládcovia vesmíru a v trileri Šedá zóna. A o romantiku sa postarajú českí tvorcovia s komédiou Po večierke. Okrem toho prichádza Cinema City s novinkou, rodinnou vstupenkou, vďaka ktorej si vedia dvaja rodičia zakúpiť vstupenky za cenu dieťaťa.
V Cinema City privítate filmové leto novými chuťami. Na baroch vás čakajú popcornové novinky s pridaným snackom. Na výber máš čipsy Lay’s alebo churmky Cheetos. Nezabudnite aj na špeciality zo Cinema Bistro v Cinema City Aupark. V širokej ponuke nájdete pizzu, hotdogy, kuracie stripsy či syrové pochúťky. K nim sa najviac hodí pestrá paleta čerstvých štiav, limonád a nealkoholických aj alkoholických miešaných drinkov či špeciálnych koktejlov našitých práve na filmové novinky. Oceníte aj sladké dezerty, ako jahodový cheesecake, čučoriedkový muffin alebo brownies s malinami. Kde si však tieto dobroty vychutnať? Buď priamo v bistre alebo v COMFORT sálach, v ktorých sú mäkké polohovateľné sedadlá „vyzbrojené“ posuvnými stolíkmi. Filmový zážitok bez limitov si užijete aj vo VIP Light v Cinema City Eurovea, kde premiéry sledujete z kožených polohovateľných sedadiel a vychutnávate si neobmedzený popcorn, nachos a nápoje. V ponuke Cinema City sú okrem 2D premietania dostupné aj špeciálne formáty SUPERSCREEN a 4DX. Okrem toho prichádza Cinema City s novinkou pre rodiny. S rodinnou vstupenkou máte pre jedného či dvoch rodičov vstupenku za cenu dieťaťa. Vstupenky si viete zakúpiť online, ale aj v kine a ponuka platí počas celého dňa na 2D, 3D, SUPERSCREEN a aj 4DX premietania. Tak čo, aký film si nenecháte újsť z júnových noviniek?
Horory z celého sveta by mali spozornieť – prichádza SCARY MOVIE. Film, ktorý si z vás bude drzo, nechutne a bez hanby uťahovať. Vrchol legendárnej parodickej série, pre ktorú nie je nič posvätné a ktorá verí, že sranda musí byť, aj keby vám maskovaný zabijak dýchal na krk. Je to už neuveriteľných 26 rokov, odkedy nemilosrdný vrah Ghostface prvýkrát naháňal štvoricu tínedžerov (Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris a Regina Hall), ktorí boli príliš mimo na to, aby sa dali jednoducho zlikvidovať. Prežili civilizačné choroby aj bližšie nešpecifikované pohromy a dnes sú späť, aby si podali všetko, čo v hororovom žánri za posledné roky vzniklo. Užite si nekorektnú čiernu hororovú komédiu SCARY MOVIE v kinách Cinema City od 4. júna.
Britská novinka PRISAHÁM, ŽE ZA TO NEMÔŽEM rozpráva intímny a silný príbeh o spočiatku bezstarostnom dospievaní Johna Davidsona, ktoré skončilo krutým odcudzením, keď ho nepochopený okolný svet odmieta a on tápavo hľadá svoj vlastný život. Johnovo stretnutie s Dottie (Maxine Peake), energickou matkou bývalého spolužiaka, mu otvorí novú cestu do sveta, v ktorom nachádza podporu, porozumenie a odvahu čeliť vlastnému životu a osudu. Vďaka tomuto vzťahu sa jeho hanba a izolácia menia na silu, nachádza aj radosť a schopnosť často vtipne využiť svoje postihnutie na osvetu a pochopenie. A možno si to všimne aj britská kráľovná. Citlivá snímka PRISAHÁM, ŽE ZA TO NEMÔŽEM prichádza do kín Cinema City už 4. júna.
Nudný život kancelárskeho outsidera Adama sa obráti hore nohami, keď objaví legendárny Meč moci a zistí, že jeho skutočným domovom je magická planéta Eternia. Ako stratený princ vrhnutý do sveta, kde sa futuristická technológia stretáva s prastarou mágiou, musí Adam čeliť armádam zákerného Skeletora. V sprievode drsných rebelov a s dávkou nečakaného humoru vyráža na akčnú adrenalínovú jazdu naprieč fantastickou krajinou, počas ktorej musí ovládnuť silu meča, prijať svoj osud a transformovať sa na kultového He-Mana - jediného hrdinu schopného zachrániť vesmír pred totálnou skazou. Dobrodružný film VLÁDCOVIA VESMÍRU v kinách Cinema City od 4. júna.
V novinke SRDCOVKA uvidíme príbeh dvoch hudobníkov – speváka na svadbách Ricka (Paul Rudd) a popovej hviezdy Dannyho (Nick Jonas), ktorých sláva upadá. Spojí ich ale hudba počas spoločného vystúpenia a následnej nočnej jam session. Keď Danny premení jednu z Rickových piesní na hit, Rick sa rozhodne získať uznanie, o ktorom je presvedčený, že si ho zaslúži. Aj keby to znamenalo riskovať všetko, čo je pre neho dôležité… Dráma SRDCOVKA v kinách Cinema City od 11. júna.
Roky sme tušili, že vo vesmíre nie sme sami. Nikto však doteraz nepriniesol presvedčivý dôkaz. To sa ale zmení… V DEŇ ODHALENIA sa ľudstvo konečne dozvie pravdu. O čom? To zatiaľ tuší len zopár jedincov, medzi nimi aj dátový analytik Daniel (Josh O’Connor), ktorý má byť tým, kto všetko zverejní. V ceste mu však stojí tím ľudí, ktorí sa nezastavia pred ničím. Ich poslaním je tomuto úniku informácií za každú cenu zabrániť. Majú na to celý rad dobrých aj zlých dôvodov. Medzi tie lepšie patrí fakt, že odhalenie pravdy by mohlo úplne rozvrátiť svetový poriadok a spôsobiť nenapraviteľné škody. Okrem Daniela sa do hľadáčika prenasledovateľov pod vedením Noaha Scanlona (Colin Firth) dostane aj Margaret (Emily Blunt), moderátorka počasia z malej lokálnej televízie. To, čo diváci pôvodne považovali za nervové zrútenie v priamom prenose, je však v skutočnosti… Nie, viac prezradiť nemôžeme. DEŇ ODHALENIA nastane až 11. júna aj v kinách Cinema City.
Keď niekto ukradne miliardy, títo profíci ich šlohnú späť. Nový akčný triler režiséra Guya Ritchieho sleduje tajnú elitnú jednotku, ktorá s mocou, vplyvom a informáciami narába rovnako suverénne ako s automatickými zbraňami či výbušninami. Keď bezohľadný despota ukradne majetok v hodnote miliardy dolárov, tím dostane úlohu získať ho späť – v misii, ktorá by pre kohokoľvek iného znamenala istú smrť. To, čo sa začína ako nemožná lúpež, sa rýchlo zmení na nekompromisnú hru plnú stratégie, klamstva a boja o prežitie. Triler ŠEDÁ ZÓNA v kinách Cinema City od 11. júna.
Obľúbená partia hračiek sa vracia v novom dobrodružstve, ktoré im prináša výzvu relevantnú pre dnešný svet. Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Forky a ďalší zistia, že svet detskej izby už nie je len o fantázii a klasických hrách. Kým predtým stačilo súťažiť o pozornosť dieťaťa medzi plyšovými zvieratkami a plastovými hrdinami, teraz sa hračky musia vyrovnať s konkurenciou digitálnej zábavy, ktorá môže pohltit všetok ich čas a fantáziu. Do ich života vstupuje moderná technológia – inteligentný tablet v tvare žaby s prezývkou Froglet a s ňou aj úplne nový poriadok. Žabka sa rýchlo stáva stredobodom pozornosti a Woody a Buzz sa pýtajú, aké miesto majú klasické hračky vo svete dotykových obrazoviek a aplikácií. Kultový animák TOY STORY 5 v kinách Cinema City od 18. júna.
Kráťa (Vladimír Polívka), manažér na pokraji úplného vyhorenia, vyhovie prosbe svojho chorého otca Miloša (Ondřej Pavelka) a rozhodne sa namiesto neho prevziať vedenie schátraného letného detského tábora, kam kedysi chodieval ako dieťa. Hneď po príchode sa dostáva do konfliktu s kolektívom pracovníkov tábora na čele s Cyrilom (Václav Neužil), ktorý si na túto funkciu roky robil zálusk. Situácia však skutočne vygraduje až príchodom hygienickej kontroly, kde pracuje Kráťova dávna táborová láska Anežka Svobodová (Eva Podzimková). Tá dnes žije s jeho niekdajším úhlavným rivalom, dnes vplyvným podnikateľom Karlom (Stanislav Majer). Kráťa tak čelí nielen rozpadajúcemu sa areálu, ale aj nečakaným citom k Anežke, s ktorými si vôbec nevie rady. Práve toto slnečné leto na starom známom mieste však prináša šancu na nový začiatok. Česká romantická komédia PO VEČIERKE v kinách Cinema City od 18. júna.
Drzá a nekonvenčná Kara Zor-El alias Supergirl slávi svoje 23. narodeniny cestovaním po vesmíre so svojím psíkom. Keď nemilosrdný protivník zaútočí príliš blízko domova, musí neochotne začať spolupracovať s nečakanou posilou na epickej medzihviezdnej ceste za pomstou a spravodlivosťou. Ďalší prírastok do sveta DC SUPERGIRL dorazí do kín Cinema City už 25. júna.
Hoci sú to poriadni babráci, patria k najobľúbenejším a najúspešnejším filmovým postavám všetkých čias. Kto? Predsa Mimoni! Životným poslaním Mimoňov je nájsť toho najväčšieho zloducha pod slnkom a oddane mu slúžiť až do roztrhania tela – väčšinou toho jeho. Mimoni sú totiž magnetom na katastrofy, ktoré dopadnú tragicky výlučne pre ich okolie. S každým šéfom, ktorého nešťastnou náhodou pripravia o život, prichádza pálčivá otázka: „Kde nájsť ďalšieho?“ Počas strastiplnej výpravy za novým lotrom sa ocitnú v Hollywoode, kde svojím neodolateľným štýlom narušia nakrúcanie veľkofilmu. Režisér je našťastie taký vizionár, že v žltých votrelcoch, ktorí sa mu votreli pred kameru, objaví obrovský potenciál. Tak sa začína „žlto-modrá“ éra Hollywoodu, ktorá trvá presne dovtedy, kým ju Mimoni tradične celú nepokazia a nezničia. Pritom mali tie najlepšie úmysly: chceli nakrútiť film s tými najstrašidelnejšími monštrami na svete. Netušili však, že keď pred kameru pozvú skutočné príšery, bude to problém nielen pre štáb a Hollywood, ale možno aj pre celú planétu – ak ich niekto včas nezastaví. Animovaný film MIMONI A MONŠTRÁ v kinách Cinema City od 30. júna.
