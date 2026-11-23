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Procesia spája profesionálnych umelcov a mladú generáciu performerov
Predpremiéra sa uskutoční 12. decembra o 16.00 h a premiéra o 19.00 h v bratislavskom divadle Ticho a spol.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Procesia je názov novej inscenácie fyzického divadla Trio Olga, ktorá spája profesionálnych umelcov a mladú generáciu performerov. „Na javisko prinesie príbeh o pamäti, stratách, vzťahoch a neviditeľných stopách, ktoré v nás zanecháva život,“ priblížila projekt pre TASR herečka, režisérka, performerka a pedagogička Monika Haasová, ktorá sa podpísala pod jeho koncept a réžiu.
Ako ďalej priblížila, autorská pohybová inscenácia, ktorá vzniká pod umeleckým vedením Moniky Haasovej v spolupráci s divadlom Trio Olga a mladými umelcami, otvára otázky o tom, čo všetko si naše telo pamätá, aké okamihy nás formovali, čo v nás zostáva z ľudí, ktorých sme milovali, stretli či stratili. „A čo sa stane, keď sa na chvíľu zastavíme a obzrieme za cestou, ktorou sme prešli,“ dodáva k inscenácii.
„Procesia je pochodom situácií, ktoré za sebou zanechávame ako stopy. Je obzretím za tým, čo sme stratili, aj za tým, čo v nás zostáva,“ opisuje Haasová pohybovú inscenáciu, voľne inšpirovanú antickým mýtom o Orfeovi a Eurydike, otvárajúcu témy pamäti, medziľudských vzťahov, krehkosti človeka a neustáleho pohybu medzi minulosťou a prítomnosťou. „Prostredníctvom fyzického herectva, modernej mímy, pohybu a scénických obrazov vzniká priestor, v ktorom slová ustupujú telu. Divák sa stáva svedkom situácií, ktoré nepotrebujú jednoznačné vysvetlenie, pretože ich význam nachádza vo vlastnej skúsenosti,“ vysvetľuje Haasová.
Nová inscenácia je pre ňu osobnou témou. „Verím, že naše telo si pamätá oveľa viac, než dokážeme vysloviť. Zaujíma ma, ako v nás žijú ľudia, ktorí nás formovali, a ako sa naše osobné príbehy stretávajú s príbehmi ostatných,“ dodáva režisérka s tým že nechce vytvoriť predstavenie, ktoré divákovi vysvetlí, čo má cítiť. „Chcem vytvoriť priestor, v ktorom môže objaviť vlastné spomienky, vlastné otázky a možno aj niečo, na čo už dávno zabudol.“
Inscenácia vyrastá z niekoľkomesačného tvorivého a vzdelávacieho procesu, počas ktorého sa mladí študenti herectva, tanca a hudby stretávajú s profesionálnymi umelcami fyzického divadla. Pod vedením Moniky Haasovej a Petra Cseriho sa mladí performeri oboznamujú s princípmi fyzického divadla, súčasnej mímy, pohybovej improvizácie a kolektívnej autorskej tvorby. Na projekte spolupracujú študenti Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave, Cirkevného konzervatória v Bratislave, tanečného klubu Dance Continent a Základnej umeleckej školy v Nitre.
Predpremiéra sa uskutoční 12. decembra o 16.00 h a premiéra o 19.00 h v bratislavskom divadle Ticho a spol.
Ako ďalej priblížila, autorská pohybová inscenácia, ktorá vzniká pod umeleckým vedením Moniky Haasovej v spolupráci s divadlom Trio Olga a mladými umelcami, otvára otázky o tom, čo všetko si naše telo pamätá, aké okamihy nás formovali, čo v nás zostáva z ľudí, ktorých sme milovali, stretli či stratili. „A čo sa stane, keď sa na chvíľu zastavíme a obzrieme za cestou, ktorou sme prešli,“ dodáva k inscenácii.
„Procesia je pochodom situácií, ktoré za sebou zanechávame ako stopy. Je obzretím za tým, čo sme stratili, aj za tým, čo v nás zostáva,“ opisuje Haasová pohybovú inscenáciu, voľne inšpirovanú antickým mýtom o Orfeovi a Eurydike, otvárajúcu témy pamäti, medziľudských vzťahov, krehkosti človeka a neustáleho pohybu medzi minulosťou a prítomnosťou. „Prostredníctvom fyzického herectva, modernej mímy, pohybu a scénických obrazov vzniká priestor, v ktorom slová ustupujú telu. Divák sa stáva svedkom situácií, ktoré nepotrebujú jednoznačné vysvetlenie, pretože ich význam nachádza vo vlastnej skúsenosti,“ vysvetľuje Haasová.
Nová inscenácia je pre ňu osobnou témou. „Verím, že naše telo si pamätá oveľa viac, než dokážeme vysloviť. Zaujíma ma, ako v nás žijú ľudia, ktorí nás formovali, a ako sa naše osobné príbehy stretávajú s príbehmi ostatných,“ dodáva režisérka s tým že nechce vytvoriť predstavenie, ktoré divákovi vysvetlí, čo má cítiť. „Chcem vytvoriť priestor, v ktorom môže objaviť vlastné spomienky, vlastné otázky a možno aj niečo, na čo už dávno zabudol.“
Inscenácia vyrastá z niekoľkomesačného tvorivého a vzdelávacieho procesu, počas ktorého sa mladí študenti herectva, tanca a hudby stretávajú s profesionálnymi umelcami fyzického divadla. Pod vedením Moniky Haasovej a Petra Cseriho sa mladí performeri oboznamujú s princípmi fyzického divadla, súčasnej mímy, pohybovej improvizácie a kolektívnej autorskej tvorby. Na projekte spolupracujú študenti Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave, Cirkevného konzervatória v Bratislave, tanečného klubu Dance Continent a Základnej umeleckej školy v Nitre.
Predpremiéra sa uskutoční 12. decembra o 16.00 h a premiéra o 19.00 h v bratislavskom divadle Ticho a spol.