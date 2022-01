Program Divadelnej Nitry bude môcť opäť vytvárať i verejnosť

Nitra 26. januára (TASR) – Program Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra bude môcť aj tento rok spoluvytvárať verejnosť. Publikum festivalu tak podľa organizátorov opäť zohrá významnú úlohu v Diváckej programovej rade. Tá bude tento rok zasadať v novom nitrianskom kultúrnom priestore v bode.K7.



„Organizátori tak otvárajú dvere aktívnej komunite. Práve tento priestor sa stane miestom stretnutí Diváckej programovej rady plánovaných na obdobie február až jún 2022. V ňom sa uskutoční približne sedem stretnutí a viaceré diskusie s divadelnými odborníkmi a festivalovými tvorcami vedúcich k finalizácii programu,“ uviedol koordinátor Diváckej programovej rady Miroslav Zwiefelhofer.



Členovia Diváckej programovej rady budú sledovať videozáznamy divadelných inscenácií, ale i živé predstavenia. V závere pod vedením koordinátora odporučia štyri diela do programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2022 alebo do programu bodu.K7. Výzva na vstup do diváckej rady je otvorená pre všetkých občanov Nitry a regiónu, ale aj pre ľudí, ktorí v meste pracujú alebo študujú.



„Záujemcovia o členstvo v Diváckej programovej rade sa nemusia obávať toho, že nemajú špeciálne divadelné vzdelanie. Radi by sme oslovili laikov, ľudí, ktorí majú chuť dozvedieť sa niečo nové a hľadajú niečo viac ako iba pohodlné sledovanie predstavení z hľadiska“ vysvetlila manažérka projektu Be SpectACTive! Anna Šimončičová.