Program festivalu Divadelná Nitra budú opäť vytvárať aj diváci

Nitra 4. februára (TASR) – Medzinárodný festival Divadelná Nitra hľadá nových členov do Diváckej programovej rady, ktorí sa budú podieľať na príprave jeho programu. Zároveň ovplyvnia aj výber inscenácií, ktoré publiku predstavia počas Divadelnej Nitry 2020. Divácka programová rada festivalu ponúka verejnosti možnosť stať sa amatérskym divadelným kurátorom či kritikom, nazrieť do zákulisia príprav festivalu a mať slovo pri rozhodovaní o programe. Medzinárodný festival Divadelná Nitra ponúkol takúto možnosť po prvýkrát minulý rok. „Teraz do svojich radov hľadá ďalších členov. Až do 19. februára 2020 otvárame výzvu na zapojenie sa do 2. ročníka projektu Diváckej programovej rady. Prihlásiť sa môžu Nitrianky a Nitrania, ale aj ľudia so vzťahom k mestu a regiónu, ktorí majú radi divadlo bez ohľadu na svoje odborné znalosti,“ uvádzajú organizátori.



Festival sa tak snaží nadviazať na najnovšie trendy v práci s divákom. „Meníme orientáciu z tvorby pre publikum k tvorbe spolu s publikom. Nasledujeme tak príklad mnohých svetových kultúrnych inštitúcií, ktoré sa rozhodli pracovať s miestnymi komunitami,“ vysvetlila Anna Šimončičová, manažérka projektu BeSpectACTive!.



Ako pripomenula, Divácka programová rada prináša participáciu občanov Nitry na tvorbe programu najvýznamnejšieho kultúrneho podujatia v meste, aktívne sprístupňuje informácie o súčasnom umení, o festivale, prispieva k aktivizácii ľudí v umení i na verejnom živote a prepája komunity. „Navyše nám, festivalovým organizátorom, otvára nové obzory a konfrontuje naše názory s názormi tých, pre ktorých festival tvoríme,“ dodala Šimončičová.