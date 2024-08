Program Lovestream bol prerušený pre hrozbu búrky

Bratislava 17. augusta (TASR) - Staré letisko v bratislavských Vajnoroch žije tri víkendové dni hudbou, v piatok 16. augusta sa začal tretí ročník festivalu Lovestream. Pokiaľ prvý deň prebehol bez akýchkoľvek komplikácií, program druhého večera bol prerušený pre hrozbu búrky nad festivalovým areálom.



Popoludnie na hlavnom pódiu rozbiehala indie rocková skupina z Prahy, ktorá si hovorí Vega Elektra na čele s gitaristom, klávesákom a spevákom Martinom Dolejšom. Kvinteto muzikantov je na scéne od roku 2020, predstavili skladby z debutového albumu.



Pražanov striedala mladá slovenská speváčka Dianah Kay. Diana Kovaľová, tak znie jej rodné meno, sa v roku 2020 zúčastnila na speváckej súťaži Česko Slovenská SuperStar a skončila na striebornej pozícii. Po takmer troch rokoch vydala debutový singel Self-destructive Habit, ďalšími boli skladby 3AM a Lights Out. Z pódia ponúkla aj niekoľko známych coverov, medzi nimi aj veľký hit z dielne Vaša Patejdla Ak nie si moja.



Večerný program začínal spevák a hip hoper Maitre Gims. Narodil sa v Kongu, vyrastal vo Francúzsku. Je bývalým členom hip-hopovej skupiny Sexion d'Assaut a svoj prvý veľký album Subliminal vydal v máji 2013. Vo Francúzsku sa z neho predalo viac ako milión kópií. Rovnako úspešné boli aj jeho ďalšie dva albumy, Mon coeur avait raison v auguste 2015 a Ceinture noire v marci 2018. Na svojom konte má päť albumov, piaty Les derniéres volontés de Mozart vydal decembri 2022. Vo francúzskej singlovej TOP 40 hitparáde mal doposiaľ 32 skladieb, takže mal z čoho zostaviť playlist. Jedným z veľkých hitov je Est-ce que tu m'aimes, ktorým aj celé vystúpenie začal. Z tohto roku je jeho najnovší hit Spider, ktorý nahral s belgickým raperom Dystinctom. Podľa informácií z médií je Gims v súčasnosti francúzskou jednotkou, čo potvrdil aj na Lovestreame.



Z amerického Clevelandu priviedol do Vajnôr spevák a gitarista Sam Getz svoju blues-rockovú skupinu Welshly Arms. Na scéne sú od roku 2013, v tom roku aj vydali debutové EP Welcome a v roku 2015 eponymný album Welshly Arms. V roku 2018 pridali druhý album No Place Is Home a v roku 2023 Wasted Words & Bad Decisions. Fanúšikovia pred pódiom reagovali hlavne pri hitoch Sanctuary a Legendary. Čierne búrkové mračná po skončení vystúpenia Američanov boli príčinou prerušenia festivalového programu. Fanúšikovia veria, že na pódiu sa predstaví aj populárny Američan Macklemore a dídžejská dvojica Dimitri Vegas & Like Mike.