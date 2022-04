Programová skladba Folklórnych slávností pod Poľanou je pripravená

Detva 18. apríla (TASR) – Programová skladba 55. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve je pripravená. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Ján Šufliarský s tým, že detvianske folklórne súbory sa predstavia v niekoľkých programoch festivalu.



Pripomenul, že domáci folkloristi tvoria súčasť uvítacieho podujatia s názvom Vitajte v Detve. Ďalej budú v detskom a aj tanečnom programe. Hudobný s názvom Muzikantské majstrovstvo naprieč generáciami pripraví autor Jaroslav Hazlinger. Podpolianske folklórne súbory tiež podľa primátora vystúpia aj v záverečnom pásme, ktorý nazvali Sviatok pod Poľanou.



Ako dodal, v súčasnosti autori predstavení spolupracujú s jednotlivými folklórnymi kolektívmi na výbere programových vstupov. „Okrem kolektívov z Detvy a Podpoľania na slávnostiach dostanú priestor aj účinkujúci z iných regiónov, najmä z Banskobystrického kraja,“ podotkol.



Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa v roku 2020 a ani vlani pre pandémiu nového koronavírusu neuskutočnili. Jubilejný 55. ročník sa tento rok uskutoční 8. až 10. júla. Pre TASR to uviedla predsedníčka programovej rady slávností Anna Ostrihoňová.



Prvý ročník Podpolianskych folklórnych slávností, v súčasnosti Folklórnych slávností pod Poľanou, sa uskutočnil v priestoroch detvianskeho kúpaliska "Štrand" v roku 1966. V roku 1967 sa slávnosti presunuli do priestorov súčasného amfiteátra, kde bolo najskôr jednoduchšie javisko a hľadisko. Väčšia scéna súčasného amfiteátra je v Detve od roku 1976.