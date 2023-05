Projekt Fúzie speváčky a skladateľky Zuzany Mikulcovej ide do finále

Bratislava 14. mája (TASR) - Medzinárodný audiovizuálny projekt Fúzie speváčky a skladateľky Zuzany Mikulcovej, ktorý sa rozbehol už v roku 2020 a o rok neskôr dostal aj netradičnú ekologickú albumovú podobu na drevenom USB kľúči, sa dostáva do finále. Výnimočné multižánrové hudobné spojenia Mikulcovej s Danom Bártom, Barborou Mochowou, Larou Abou Hamdan, Petrom Lipom, Jakubom Königom a Beatou Hlavenkovou, Graemeom Markom Donaldsonom uzatvára nateraz zaujímavá autorsko-spevácka spolupráca. Poslednou, ôsmou Fúziou je spolupráca s Karin Sarkisjan. Arménka žijúca na Slovensku k skladbe Sen napísala hudbu, text a nahrala klavírny part. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.



"Karin mi už skôr písala, že sa jej projekt Fúzie páči a ak by sme chceli vyskúšať spojenie s arménskou hudbou, je k dispozícii. Nás to oslovilo, Karin je vyštudovanou skladateľkou, otočili sme to a chceli sme, aby ona ponúkla skladbu, ktorú by sme mohli spracovať," povedala o vzniku skladby Mikulcová. "Poslala nám po arménsky naspievanú skladbu s voľným prekladom, ja som sa snažila do slovenčiny zachytiť tému, ale aj energiu, ktorú som z tej skladby cítila. Táto fúzia je iná ako ostatné. Je veľmi komorná a nahrávali sme ju len my dve, bez dodávania vokálov a postprodukcie, ako to bolo v predchádzajúcich Fúziách," dodala.



Skladba Sen je zatiaľ poslednou z Fúzií, ale Mikulcová so svojím tímom má ešte v pláne dokončiť videodokument o celom projekte a aj akustickú verziu skladby Blind Tomorrow.



"Projekt Fúzie sa teraz definitívne neuzatvára, určite sa k nemu ešte neskôr vrátime. Teraz sa však chcem venovať iným projektom, ktoré už mám viac-menej rozpracované," hovorí Mikulcová.