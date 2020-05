Projekt KineDok 2020 otvorí skutočný príbeh z bývalej Juhoslávie

Bratislava 12. mája (TASR) - Film chorvátskeho režiséra Nebojšu Slijepčeviča Srbenka otvorí medzinárodný projekt KineDok 2020. Silný príbeh vychádza zo skutočných, časom premlčaných udalostí v bývalej Juhoslávii. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová.



Tohtoročný KineDok predstaví najlepší výber 11 dokumentov zo strednej a východnej Európy za posledné tri roky. Do projektu sa zapojili Česko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko a Slovensko. Tento rok sa projekt, ktorý ponúka projekcie na nezvyčajných miestach, sústredí na online premietanie. Filmy sa budú počas roka postupne sprístupňovať na stránkach projektu a tiež spoločnosti Filmtopia, koordinátora a organizátora KineDoku na Slovensku.



"Čo filmy spája, je to, že vždy ide o kvalitnú európsku kinematografiu preverenú tými najprestížnejšími festivalmi. Snažíme sa osloviť publikum a tvorcov viac online. Každý mesiac na kinedok.net premiérujeme nový titul a na konci mesiaca usporiadame virtuálnu diskusiu divákov s režisérom filmu," priblížil hlavný koordinátor Bohdan Bláhovec z Inštitútu dokumentárneho filmu v Prahe, ktorý medzinárodný projekt organizuje.



Dokument chorvátskeho režiséra Nebojšu Slijepčeviča Srbenka zverejnia organizátori v siedmich jazykoch všetkých krajín, ktoré sú zapojené do projektu. Nasledovať bude online diskusia s režisérom, ktorá sa uskutoční 28. mája o 19.30 h prostredníctvom Zoomu. "Diskusie budú v rovnakej forme sprevádzať všetky nasadené dokumenty a zapojiť sa budú môcť aj diváci," poznamenala Golianová.



Film Srbenka vychádza zo skutočnej udalosti. V zime 1991 počas vojny v Juhoslávii zabili 12-ročné srbské dievča Aleksandru Zecovú. Napriek tomu, že páchatelia boli verejnosti známi, neboli nikdy odsúdení za trestný čin. O štvrťstoročie neskôr sa divadelný režisér Oliver Frljič rozhodne vytvoriť divadelnú inscenáciu, v ktorej prostredníctvom rozhovorov z divadelných skúšok odráža premlčaný prípad Alexandry. Tento proces prináša na povrch skryté traumy a skúšky sa tak menia na kolektívnu psychoterapiu.



Slovensko vstupuje do projektu, ktorý od roku 2014 spája priaznivcov a tvorcov kreatívnej dokumentaristiky, dvoma filmami - Skutok sa stal (réžia Barbora Berezňáková, 2019) a Švédi z osady (réžia Katarína Farkašová, 2018).