Projekt Trenčín žije divadlom ponúkne inscenáciu i performatívne dielo
Autorská hra Béčka od Michala Beleja vznikla na objednávku umeleckého zoskupenia Príchod Godota.
Autor TASR
Trenčín 27. februára (TASR) - Autorskú inscenáciu Béčka a performatívne dielo Ihopeiwill prinesie v najbližších dňoch projekt Trenčín žije divadlom. Obe podujatia sú súčasťou Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Informovala o tom PR manažérka EHMK Tereza Fojtová.
Autorská hra Béčka od Michala Beleja vznikla na objednávku umeleckého zoskupenia Príchod Godota. Inscenácia je postavená na osobných zážitkoch a pochybnostiach herečky Heidi Šinkovej a herca Ľuboša Janáka, ktorí sa v nej otvorene vyrovnávajú s otázkou úspechu a uznania v hereckej profesii. Diváci ju uvidia v sobotu (28. 2.) od 19.00 h v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda.
Predstavenie Ihopeiwill prepája fyzickú performanciu, zvukový dizajn a vizuálnu inštaláciu. Reflektuje našu kolektívnu budúcnosť v kontexte politického napätia a klimatickej krízy a kladie otázku, čo si nesieme z minulosti a čo dokážeme zodpovedne formovať pre ďalšie generácie. Predstavenie sa začne 5. marca v posádkovom dome armády o 18.30 h výstavou, o 19.00 h bude nasledovať predstavenie a po ňom diskusia s autorkami na tému Kedy začína budúcnosť?
Projekt Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Trenčianskeho samosprávneho kraja.
