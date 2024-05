Projektom Čo sa to deje? chcú priviesť do divadla školy z periférií

Bratislava 21. mája (TASR) - Bratislavské bábkové divadlo (BBD) spustilo v rámci podprogramu Fondu na podporu umenia (FPU) Umenie pre školy vlastný projekt Čo sa to deje?, ktorým privádza do divadla školy z periférií. "Projekt hradí školám všetky finančné náklady vrátane vstupného a cestovných nákladov," uviedol pre TASR Stanislav Várady z BBD.



Projektom oslovuje prvý stupeň základných škôl z menej prístupných obcí západného Slovenska a ponúka im príležitosť zúčastniť sa na predstaveniach divadla. Finančné náklady vrátane vstupného a cestovného pritom hradí projekt.



Realizuje sa od novembra 2023 do decembra 2024. V jeho prvej fáze navštívili BBD viac než dve stovky detí z obcí Tureň, Jelka, Hamuliakovo, Trstice a Sekule. "Ďalšie školy budú nasledovať v druhej fáze projektu v divadelnej sezóne 2024/2025," dodáva Várady.



V rámci projektu uvádza divadlo dve inscenácie, zamerané na stimuláciu fantázie a rozvoj tvorivosti detí. Tie si môžu pozrieť hudobno-bábkovú inscenáciu o snení Hugov svet v réžii českého experimentátora Jiřího Adámka Austerlitza a OkololO, odkrývanie pohybov, zvukov a farieb začarovaných v kruhoch v réžii umeleckej šéfky divadla Kataríny Aulitisovej.



Na každé predstavenie podľa BBD nadväzuje špeciálny tematický workshop, zameraný na pasívnu aj aktívnu prácu s divadelným znakom, pohybom a s objektom. "V diskusii žiaci videné dielo interpretujú a získavajú stručný úvod do tvorivých postupov v divadle, aby si počas interaktívnych cvičení s bábkohercami prakticky vyskúšali, ako môže neživý predmet ožiť a ako sa prostredníctvom neho dajú vyjadriť rôzne emócie a rozmanité situácie," dodáva divadlo.