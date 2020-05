Prvá klapka vianočnej rozprávky O liečivej vode je naplánovaná na jún

Bratislava 8. mája (TASR) - Hrozba šírenia nového koronavírusu pozastavila internú výrobu programov, ktoré RTVS pravidelne prináša na televíznych obrazovkách a v rozhlase. S uvoľňovaním celoštátnych opatrení sa postupne vracia k štandardným podmienkam za dodržania prísnych hygienických podmienok. Nové časti programov i publicistických relácií sa už začali natáčať, v nedeľu 10. mája tak diváci uvidia premiéry Slovensko v obrazoch a Občan za dverami. TASR o tom informovala Erika Rusnáková, hovorkyňa RTVS.



Od pondelka (11. 5.) sa do podvečernej štruktúry Dvojky vrátia Správy RTVS z regiónov a po 22.00 h sa budú vysielať Reportéri. "V sobotu 16. mája pokračuje Jednotka opäť vo vysielaní magazínu Kultúra.sk," dodala s tým, že v máji sa budú vyrábať SK Dejiny a Experiment. Od júna a v letných mesiacoch sa budú natáčať nové Záhady tela, Milujem Slovensko, Tajomstvo mojej kuchyne, Neskoro večer a rovnako napríklad Família, Moja diagnóza a detské programy Fidlibum či Fidlibumove rozprávky.



Na jún je predbežne naplánovaná prvá klapka novej vianočnej rozprávky O liečivej vode. "Najbližšie štyri mesiace využijeme na výrobu cyklických programov, obľúbených titulov, ale dokončujeme aj niekoľko veľmi zaujímavých filmov či seriálov. Jesenná štruktúra bude plná premiér," prezradil televízny programový riaditeľ Marek Ťapák.



Od minulého týždňa verejnoprávna televízia opätovne spustila za prísnych hygienických podmienok dabing akvizičných titulov. Slovenskí herci v štúdiách televízie nadabovali bláznivú taliansku komédiu My a Giulia, poľský film inšpirovaný skutočným príbehom Vôľa žiť a v týchto dňoch sa nahráva japonský vzdelávací seriál pre deti Mimikry.



Výroba pozastavených programov sa rozbehla aj v činoherných réžiách Slovenského rozhlasu. Týka sa to napríklad Pálenice Borisa Filana, cyklu Rádia Devín Historia Magistra Vitae či relácie Panpulóni, v ktorej členovia Detskej rozhlasovej dramatickej družiny čítajú pre deti v Rádiu Junior texty slovenských autorov. Herec Richard Stanke bude na budúci týždeň pokračovať v práci na audioknihe Websterovci – Dobrú noc, deti. "Výroba zábavnej relácie Pichli vidly prestávku nemala a teší ma, že aj ostatné zábavníky nabiehajú na obvyklý cyklus. Už túto nedeľu 10. mája ponúkneme premiérové 100. vydanie relácie Spojky, ktorej autorkou je Adela Vinczeová. Rozprávať sa v nej bude s modelkou Lindou Nývltovou," avizuje programový riaditeľ rozhlasu Michal Dzurjanin.