Prví návštevníci prišli na Bojnický zámok už v roku 1907

Bojnice 6. júna (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice si v tomto období pripomína 70. výročie svojho založenia. Prví návštevníci však prišli do priestorov zámku už o desaťročia skôr, na prehliadku im ich sprístupnil posledný šľachtický majiteľ zámku, gróf Ján František Pálfi.



Pálfi vo svojom testamente vyjadril i prianie, aby jeho šľachtické sídlo sprístupnili pre verejnosť a slúžilo ako múzeum. "Tento testament sa datuje do 14. novembra 1907, ale my vieme, že tento jeho nápad bol realizovaný už o niečo skôr. U nás v bojnickom múzeu, v našom archíve, sa zachovala návštevná kniha z roku 1907, ktorá má niekoľko sto strán. Je to taký registratúrny denník, kde sa zapisovali návštevníci," načrtol archivár bojnického múzea Erik Kližan.



Návštevníci prišli na Bojnický zámok po prvý raz podľa záznamov už 18. mája 1907. V týchto časoch mali možnosť vidieť expozíciu ešte z čias grófa Pálfiho. "Boli tu predmety, ktoré osobne používal. Časť zámku boli jeho osobné vlastné priestory, izby a komnaty, ale časť bola vyhradená vyslovene aj ako múzeum. S tým cieľom už bola vlastne i inštalovaná, prípadne architektom navrhovaná. To, čo tu videli návštevníci, boli pôvodné zbierky z čias grófa Pálfiho," priblížil archivár múzea.



Na Bojnický zámok prišlo v rok 1907 podľa registratúrneho denníka 299 návštevníkov. Počas prvého desaťročia sprístupnenia priestorov tam chodilo od 500 do 600 ľudí ročne. "Prvá tisícka padla v roku 1921, vtedy tu bolo 1082 návštevníkov. Bolo to však v období, keď rodina Pálfiovcov začala rozmýšľať o tom, že by si predmety z Bojnického zámku rada odviezla. V roku 1923 sa rodina nakoniec dohodla so štátom, ktoré zbierky mu zanechá a zostatok si mohla odviezť," spomenul Kližan.



Počas nasledujúcich rokov podľa neho navštevovalo šľachtické sídlo 1000 až 2000 ľudí. "Prvých 10.000 padlo v roku 1947, keď tu bola inštalovaná aj časť múzea hornej Nitry z Prievidze," doplnil.



Na poklese návštevnosti zámku sa v roku 1950 podpísal požiar, ktorý tam vypukol. V tomto roku tam zároveň vzniklo múzeum, ktoré si do požiaru prišlo pozrieť 7540 návštevníkov. Na druhý rok už bol zámok otvorený a navštívilo ho viac ako 27.000 ľudí. Prvých 100.000 návštevníkov tam bolo v roku 1956 a v roku 1959 prišlo na zámok približne 200.000 ľudí. V roku 1986 múzeum navštívilo viac ako 300.000 ľudí. Išlo o obdobie hromadných návštev, keď sa organizovali zájazdy zväzov žien, družstevníkov či školské výlety. Zámok vtedy nebol otvorený celoročne, ale len od začiatku apríla do konca septembra.