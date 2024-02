Prvou premiérou Národného divadla Košice bude činoherná inscenácia

Košice 7. februára (TASR) - Prvou tohtoročnou premiérou Národného divadla Košice bude činoherná inscenácia epickej komédie nemeckého dramatika Bertolta Brechta - Pán Puntila a jeho sluha Matti. Brecht sa do košického divadla vracia po viac ako 52 rokoch. Jeho hru, ktorá vznikla podľa poviedok a návrhu hry fínskej autorky Helly Wuolijoki, uvidia diváci v Košiciach prvýkrát. TASR o tom informovalo divadlo.



Režisérom novej inscenácie je Martin Čičvák. "Pán Puntila, statkár, keď je opitý, je zaslepený humanista, a keď je triezvy, je spravodlivý diktátor. Brecht vždy postaví človeka do neriešiteľného paradoxu a obrovskej dilemy," povedal.



Autor prostredníctvom špecifického humoru nastoľuje aj otázky spoločenských vzťahov. "Táto inscenácia je ľudová komédia, ale som veľmi rada, že to nie je lacná ani prvoplánová komédia," uviedla Alena Ďuránová, poverená riadením činohry. "Náš herecký súbor sa mohol stretnúť s úplne iným typom divadla a vyskúšať si niečo nové a zároveň sa niekam posunúť. Po vzhliadnutí inscenácie si myslím, že cieľ bol splnený," dodala.



Titulnú postavu Puntilu stvárni hosťujúci Marek Geišberg. Šoféra Mattiho bude hrať Michal Soltész a Puntilovu dcéru Evu Lívia Michalčík Dujavová. V ďalších postavách sa predstavia napríklad aj Stanislav Pitoňák, Táňa Poláková a ďalší.



Premiéra je naplánovaná na piatok (9. 2.) na javisku Historickej budovy o 19.00 h.