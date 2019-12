Prvý album skupiny Prúdy Zvoňte zvonky vychádza v reedícii

Bratislava 9. decembra (TASR) – Dnes už legendárny debutový album skupiny Prúdy s názvom Zvoňte zvonky vychádza v najnovšej reedícii po 50 rokoch od prvého vydania v reprezentatívnom digipacku s rozsiahlym bookletom, ktorý historicky mapuje celý príbeh skupiny Prúdy. V predaji bude táto kultová platňa od 13. decembra. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Prúdy nahrávali platňu v zložení Marián Varga (klavír, organ), Pavol Hammel (gitara, spev), Vlado Mallý (bicie), Peter Saller (sólová gitara) a Fedor Frešo (basgitara). Hudobným režisérom bol Leoš Komárek, zvukovými režisérmi Vladimír Marko a Peter Hubka, producentom Pavol Zelenay, dramaturgom Ľudovít Štassel. Platňa bola nahratá v štúdiu Československého rozhlasu Bratislava v decembri 1968.



LP platňa ponúkla rovný tucet piesní, boli nimi Zvonky, zvoňte (hudba Marián Varga / text Rudolf Skukálek), Pred výkladom s hračkami (Pavol Hammel / Boris Filan), Balada o smutnom Jánovi (Pavol Hammel / Boris Filan), Jesenné litánie (Pavol Hammel / Kamil Peteraj), Strašidlo (Marián Varga / Ján Masaryk), Keď odchádza kapela (Marián Varga / Boris Voroňák), Poď so mnou (Marián Varga / Rudolf Skukálek), Možno, že ma rada máš (Marián Varga / Rudolf Skukálek), Možno (Marián Varga / Ján Masaryk), S rukami vo vreckách (Marián Varga, Pavol Hammel / Rudolf Skukálek), Dám ti lampu (Marián Varga / Kamil Peteraj) a Čierna ruža (Marián Varga / Ján Masaryk).



Na jubilejnom reedičnom vydaní sa objavujú texty všetkých bookletov z rokov 1969, 1990, 1993 a 1999. Je to trochu dlhšie čítanie, aké obvykle booklety ponúkajú, ale zato veľmi zaujímavé, poučné, niekedy aj s nádychom bulváru či humoru.



Práve v období 30. výročia slobody na Slovensku tak Opus prichádza s reedíciou albumu po 50 rokoch. Zvoňte zvonky by mohli tiež rozprávať (alebo zvoniť), ako sa krátko po svojom vydaní dostali na zoznam zakázaných albumov. „Dôvodov bolo viac. Prvý, že autor štyroch textov Rudolf Skukálek emigroval a pôsobil v rádiu Slobodná Európa v Mníchove a druhý dôvod bol text Borisa Filana k piesni Balada o smutnom Jánovi a všetko, čo akokoľvek súviselo s Jánom Palachom, bolo v najprísnejšom režime zakázanosti. To sú tie vety, ktoré súčasnému bookletu dodávajú váhu nielen na gramáži, ale aj váhu slova. Do tých skladieb sa podarilo dostať racionálne nevysvetliteľný pocit doby, v ktorej vznikali, doby, keď nádej bola dominantným pozitívnym pocitom. Nádej, že môže byť lepšie. Nádej, že môžeme byť lepší. A toto posolstvo budú Zvonky šíriť už naveky,“ uvádza v novom booklete Juraj Čurný.



Úplne prvý text k platni napísal Ľudovít Štassel, vtedajší riaditeľ bratislavskej pobočky Supraphonu na prvom vydaní bookletu: „V roku 1966 sa popri iných formáciách hlási do života nová skupina a volí si vcelku prozaický názov Prúdy. Takmer okamžite je v popredí záujmu odborníkov aj obecenstva. Pozoruhodná je nekonvenčná tvár ich textov, ktoré sa blížia k slovenskej ľudovej poézii, a ich kompozičná a interpretačná originalita.“



„Zvoňte zvonky sú ódou na slobodu, ktorá vanie z každého nezmyselného breaku Vlada Mallého, z gitarových antisól Petra Sallera, z nežnej angažovanej nástojčivosti Paľa Hammela i sólistickej basovej gitary Fedora Freša. Všetkých ich zjednocuje mozgový computer Mariána Vargu. Platňa, ktorá sa na trhu nemohla objaviť 20 rokov, sa stala legendou,“ konštatuje skladateľ Vladimír Godár, ktorý prispel textom na booklet pri reedícii z roku 1990.