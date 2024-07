Prvý deň Cibula Festu bol úspechom pre Jelen, Hex či Mirai

Bratislava 19. júla (TASR) – Prvým dňom odštartoval vo štvrtok 18. júla najväčší česko-slovenský multižánrový open air festival Cibula Fest 2024 v pohraničnom pásme na letisku v Holíči. Jubilejný 15. ročník ponúkne počas troch dní skoro štyri desiatky českých a slovenských interpretov.



Prvými na hlavnom pódiu boli spevák a raper Denny Veselý a pražská skupina Botox, ktorá v marci absolvovala spoločné turné so skupinou No Name. Bolo to pre nich náročné, keďže teplomer ukazoval viac ako 30 stupňov.



Večerný program rozbiehala známa skupina Jelen, ktorá je na českej scéne už desať rokov. Vydali štyri albumy, pričom ten štvrtý s názvom Všechno bude dobrý vyšiel v októbri minulého roka. Do svojho cibuľového playlistu zaradili skladby Touha a pláč, Jelen, Někde kolem, Domů, Klidná jako voda, Co bylo dál, Magdaléna, Miluju tě, Spím v obilí či Ještě jednu noc. Ohlas fanúšikov na ich vystúpenie bol veľmi silný.



"Pre každého muzikanta je najväčšia pocta, keď si ľudia jeho pesničky vezmú za svoje, spievajú si ich, vedia všetky texty aj dokonca u pesničiek, ktoré nepočujú z rádia či televízie a majú ich napočúvané z platne. To keď sa podarí, tak to je méta najvyššia, aká môže byť," uviedol pre TASR líder kapely Jelen Jindra Polák.



Skupina Hex vznikla v roku 1989 a na svojom konte má dnes desať štúdioviek. Tá najnovšia Kde je tu láska? vyšla v apríli 2023 a Hex za ňu dostali v marci 2024 ocenenie Krištáľové krídlo aj cenu Českej hudobnej akadémie Anděl v kategórii najlepší slovenský album.



Budúci rok oslávia 35 rokov na hudobnej scéne, za tie roky sú skúsenými harcovníkmi a vedia, ako zostaviť letný koncertný set list. Zaradili doň skladby Kde je tu láska, Každý deň je nedeľa, Chvíľu áno, chvíľu nie, Maťo a Linda, Pomaranče z Kuby, Život, V piatok podvečer, Vetroň či Keď sme sami. Kapela mala úspech, čo zrejme nikoho neprekvapí.



Skupina Mirai je na scéne od roku 2014 a pochádza z Frýdku-Místku. Na svojom konte má štyri vydané albumy, štvrtý nazvaný Tomodachi vyšiel v apríli tohto roka. Jeho vydaním zavŕšila štvorica mladých hudobníkov úspešnú prvú dekádu svojej hudobnej kariéry. Populárni sú aj na Slovensku, čoho dokladom bol ohlas už pri ich príchode na pódium.



Fanúšikom ponúkli známe skladby Chci tančit, Tenkrát, Volám rychleji, Yahoda, Summer Love, Pojď ke mne blíž, Vedle tebe usínám či All Night Long. Mirai pri koncertoch na Slovensku vždy prekvapia, keď do playlistu zaradia a zahrajú slovenskú pesničku, pričom na 'cibuli' to bol Zanedbaný sex od skupiny Elán. Pri pesničke 69 problémů si frontman pozval na pódium mladú dámu, ktorej venoval refrén piesne aj malý tanec, pri pesničke Otchi zase použil bubeník horiace paličky. Parádny set zakončila kapela hitom Když nemůžeš tak přidej, pri ktorej sa k nim pridali aj hlasivky tisícky fanúšikov.



"Leto nám beží krásne, robíme takú našu akciu, volá sa Mirai Summerfest. Je o takom hlbšom prepojení s našimi fanúšikmi, sme s nimi celý deň, popoludní hráme akustický koncert, večer veľký koncert, počas dňa je tam aj talk šou, je tam aj koleso smoly, čo je taká zábava, nachystali sme ľuďom rôzne aktivity, športové hry, je to prosto krása, veľmi ma to naplňuje a baví," povedal pre TASR líder kapely Mirai Navrátil.