Prvý Spielbergov kasový trhák Čeľuste mal premiéru pred 50 rokmi

Na archívnej snímke spoločnosti Peacock, scéna počas nakrúcania filmu Čeľuste. Foto: TASR/AP

Martha’s Vineyard/Bratislava 20. júna (TASR) – Nazvať tento film klasikou by bolo slabé slovo. Získal tri Oscary, ďalšie významné filmové ceny a po premiére sa stal kasovým trhákom. Napriek tomu nie všetci boli nadšení sfilmovaním knižného bestselleru vtedy 27-ročným menej známym režisérom, ktorý „za pochodu“ menil pôvodný dej knihy a takmer zdvojnásobil rozpočet na film, ktorý v piatok 20. júna slávi 50. výročie kinopremiéry. Triler Čeľuste v podstate odštartoval hviezdnu kariéru režiséra Stevena Spielberga.Film založený na rovnomennom bestselleri Petra Benchleyho o útočiacom žralokovi bielom mal hneď niekoľko atribútov, ktoré dovtedy nevídane oslovili divácke publikum. Strhujúca hudba nezameniteľne dotvárala pocit strachu až hrôzy pri každom útoku žraloka. Toto majstrovské dielo má na svedomí popredný skladateľ filmovej hudby John Williams. Vyniesol mu druhého Oscara (po filme Huslista na streche z roku 1971 ) a sám Spielberg sa na jeho adresu vyjadril, že je zodpovedný za 50 percent úspechu filmu Čeľuste.Nešlo o prvú a ani p poslednú plodnú filmovo-hudobnú spoluprácu slávnych Američanov. Williams je strojca hudby aj v ďalších Spielbergových filmoch - napr. E.T.- Mimozemšťan, trilógia Indiana Jones, Schindlerov zoznam i Jurský park.Dej Čeľustí sa odohráva vo fiktívnej komunite Amity Island na Long Islande, ale reálne sa natáčal prevažne na ostrove Martha’s Vineyard v štáte Massachusetts. Hlavnými hrdinami snímky sú traja muži, ichtyológ Hooper (Richard Dreyfuss), lovec žralokov Quint (Robert Shaw) a šéf miestnej polície Brody (Roy Scheider), ktorí sa snažia ochrániť miestnu komunitu pred vraždiacim morským monštrom.Zaujímavosťou je, že vo filme si zahrali aj obaja autori scenáru - Peter Benchley a Carl Gottlieb. Počas natáčania sa autor knihy Benchley musel nedobrovoľne vyrovnať s viacerými Spielbergovými spontánnymi zmenami deja. Jednou z najvýraznejších bola smrť samotného žraloka, ktorá podľa knihy nastala následkom vyčerpania a početných poranení. Pre režiséra to však bolo málo „filmové“ a tak dej pretvoril na scénu, kedy kapitán Brody hodí potápačskú fľašu naplnenú plynom do žraločej tlamy. Niekoľkokrát vystrelí z pušky až fľaša exploduje a roztrhá beštiu na kusy. Benchleyho táto zmena natoľko rozladila, že pre jeho hlučný nesúhlas ho museli vyviesť z „pľacu“.Pretváranie scenáru bol však iba „oriešok na torte“ voči iným reálnym problémom, s ktorým štáb počas natáčania zápasil. Najväčšie vrásky na Spielbergovom čele robil mechanický žralok, vyrobený na mieru pre film, ktorý neustále zlyhával a kazil sa. Oprava „bábky“ si priebežne vyžiadavala týždne pracovných hodín navyše a pokazený stroj neustále museli vyťahovať z morského dna.Spielberg dokonca čelil situácii, že by film ani nedokončil. Tak prišiel s nápadom, že žralok v plnej veľkosti sa objaví až v záverečných scénach filmu, keď útočí na čln s hlavnými hrdinami. Ako sám režisér neskôr uviedol: „Začal som nakrúcať Hitchcockov film namiesto Godzilly.“ Pôvodne 65-dňový natáčací harmonogram sa pretiahol na 157 dní. Rozpočet sa zvýšil zo štyroch na deväť miliónov dolárov, avšak snímka zarobila celosvetovo 470 miliónov. Dovtedy držal rekord v tržbách film Krstný otec (1972) so zárobkom 130 miliónov dolárov.Pokračovania (bez Spielbergovej taktovky) Čeľuste 2 (1978), Čeľuste 3 (1983) a Čeľuste: Pomsta (1987) už nedosiahli prvotný úspech.Zdroje: www.nbcboston.com www.alltherightmovies.com www.houstonsymphony.org www.csfd.cz