Prvých divákov privíta SND vo svojich priestoroch v septembri

Bratislava 20. mája (TASR) – Diváci Slovenského národného divadla (SND) napriek opatreniam súvisiacim so štvrtou fázou uvoľňovania protiepidemiologických opatrení, ktoré umožňujú aj otvorenie divadiel a predstavenia s limitovaným počtom návštevníkov, sa znovuotvorenia v najbližších dňoch nedočkajú. "Divadlo má svoje zákonitosti a plnohodnotné predstavenia nie je možné realizovať zo dňa na deň," informovala TASR tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková. Predstavitelia našej prvej divadelnej scény podľa nej hľadajú formy, aby rešpektujúc hygienické nariadenia pripravili zaujímavé typy programov, v ktorých by sa mohli opäť stretnúť umelci so svojím publikom.



Aktuálnu sezónu SND ukončilo 30. apríla. V tomto období jeho vedenie pripravuje dramaturgické plány na sezónu 2020/2021, podrobný hrací plán od septembra. Prvých divákov priamo v priestoroch SND chcú privítať práve v septembri. Do konca júna využijú priestory na doskúšanie inscenácií, ktoré boli na programe v marci tesne pred premiérami, na opätovné preskúšanie titulov, ktoré sa vrátia do repertoáru po kratšej prestávke. "Tento čas využijeme aj na údržbu technických zariadení, dekorácií a podobne," doplnila Pažítková. Upozornila tiež, že v uplynulom období sa produkcie presunuli do online prostredia: "Na YouTube sme napríklad poskytli divákom kompletné inscenácie. Z ohlasov vieme, že ich zaujali, niektoré z nich si pozreli aj niekoľkokrát."



V SND tiež rozbehli "druhú fázu" menších projektov v Modrom salóne. Pôjde o dramaturgické úvody so živými hudobnými a činohernými ukážkami pod názvom Národné klebety. V rámci videoprogramu "Hovorme o opere" bude dramaturg opery diskutovať s osobnosťami z operného sveta o dejinách, o formách komunikácie s publikom či o estetických problémoch operného divadelníctva. V spolupráci s RTVS tiež chystajú program Ďakujeme, Slovensko, v ktorom sa umelci poďakujú všetkým, ktorí sa pričinili o úspešné zvládnutie koronakrízy.



"Našou snahou je aj návrat k živým produkciám pre publikum, v júni sa umelci SND budú stretávať so svojimi divákmi na námestí pred novou budovou SND, kde pripravíme komorné programy a operatívne budeme na situáciu reagovať," uzavrela Pažítková.