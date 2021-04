Prvým laureátom Radio_Head Awards 2020 je Ľuboš Dzúrik

Bratislava 8. apríla (TASR) - Držiteľov hudobných cien Rádia_FM Radio_Head Awards spozná verejnosť 16. a 17. apríla. Organizátori však už vo štvrtok zverejnili meno prvého laureáta. Ocenenie za prínos do hudby si z 13. ročníka RHA odnesie celoživotný podporovateľ trenčianskej hudobnej scény, autor dvoch kníh, kapelník a jeden zo zakladateľov undergroundovej kapely Chór vážskych muzikantov Ľuboš Dzúrik. TASR o tom informoval PR manažér RTVS Filip Púchovský.



Hudobník Ľuboš Dzúrik nahral so svojou kapelou viac ako 200 skladieb, založil aj hudobné vydavateľstvo Fukkavica Records a stál aj pri zrode festivalu Pohoda, hudobne ovplyvnil i jeho zakladateľa Michala Kaščáka. "Keby neexistovala skupina CHVM, tak je dosť možné, že by nevznikla ani skupina Bez ladu a skladu, nevznikol by festival Pohoda, ani Vrbovské vetry či Karpatské chrbáty, možno že by sa nehrávalo ani v Trenčianskych Bohuslaviciach. Tá považská alternatívna scéna sa začína kapelou CHVM a kapela CHVM sa začína Ľubošom Dzúrikom," uviedol pred niekoľkými rokmi, dnes už zosnulý publicista Juraj Kušnierik.



"Vždy mal veľké množstvá nahrávok kapiel z undegroundu, ktoré boli prenasledované komunistickým režimom. Je to človek, ktorý vždy mapoval túto scénu a robí to dodnes. Je jedným zo základných pilierov tejto scény," povedal na adresu Ľuboša Dzúrika Miloslav "Whisky" Láber zo Slobodnej Európy.



Ocenenie za prínos do hudby si v rámci Radio_Head Awards odniesli aj Milan Lasica, Marián Varga, Juraj Kušnierik či David Kollar.



Počas vyhlásenia výsledkov 13. ročníka RHA, ktoré tentoraz organizátori rozdelili na dva dni, spozná verejnosť aj víťazov poslucháčskych kategórii Album roka, Skladba roka, Debut a Objav roka. Ceny v žánrových kategóriách udelia hudobní odborníci.