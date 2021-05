Knihy približujúce Bardejov, Prešov a Sabinov pokrstili v lietadle

Prešov 21. mája (TASR) – Tri knihy, ktoré približujú mestá Bardejov, Prešov, Sabinov a ich okolie pokrstili priamo v lietadle nad nimi. Fotopublikácie s leteckými zábermi uviedla letecká skupina CBS Flying Team v uplynulých dňoch do života vodou z Bardejovských kúpeľov, soľou zo Solivaru a leteckým olejom.



"Vydali sme už takmer 200 fotopublikácií a každú knihu slávnostne uvádzame do života. Žiaľ, posledný rok to nie je veľmi možné, a tak sme sa rozhodli nájsť predsa len spôsob, akým budeme môcť vydaným titulom zapriať mnoho čitateľov a všetko dobré," uviedol pilot, letecký fotograf a krstný otec publikácií Milan Paprčka.



Uvedenie kníh do života prebiehalo v lietadle Skyper GT9, ktoré je podľa jeho slov výrobkom prešovskej leteckej fabriky. "Toto je letecký región a tu sa aj narodili naše lietadlá. Preto sme aj knihu Sabinov a okolie z neba symbolicky poliali leteckým olejom počas preletu nad letiskom v Ražňanoch," priblížil Paprčka.



Fotopublikáciu Prešov a okolie z neba, ktorej autorom je tunajší rodák, pilot a letecký fotograf Matúš Krajňák, uviedli do života posypaním soľou, ktorá sa tu kedysi ťažila, a to počas krúženia nad prešovským solivarom.



Bardejov, ktorý je typický svojím historickým gotickým námestím, je aj rodiskom autora knihy o meste a jeho okolí Ľuboša Vyskoča. Fotopublikáciu uviedli do života pri prelete ponad Bardejovské kúpele minerálnou vodou z prameňov.