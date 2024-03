R. Hromec má v Taliansku retrospektívnu výstavu Rebirth

Bratislava 25. marca (TASR) - Medzinárodne uznávaný slovenský výtvarník Robert Hromec vystavuje svoje diela neďaleko talianskej Bologne. V Múzeu Rocca di Dozza prezentuje 55 obrazov na obsiahlej samostatnej výstave s názvom Rebirth (Znovuzrodenie). Historické múzeum, v ktorom sa nachádza zbierka súčasného umenia, vydalo k výstave aj obsiahly katalóg.



"Rád vytváram svoje obrazy pomocou rôznych techník zmiešaných s tlačou. Toto prekrývanie a vrstvenie prináša mnoho prekvapení. Ľudské postavy sú stredobodom mojej tvorby," hovorí Hromec. "Umiestňujem ich do interakcie medzi sebou navzájom, ale aj do seba a sveta okolo nich. Prostredníctvom skúmania textúry a ľudského tela sa snažím zviditeľniť dynamickú rovnováhu medzi svetským a nadpozemským," vysvetľuje umelec, ktorý mal v Taliansku viacero výstav. Hromcove diela obdivovali v Benátkach, Lucce, Florencii, Miláne, Capri aj v Sorrente, kde výtvarník zo Slovenska vyhral medzinárodnú výtvarnú súťaž Extrartis.



Hromec je v Taliansku niekoľko rokov považovaný za najúspešnejšieho predstaviteľa súčasného slovenského výtvarného umenia. Pri tvorbe svojich diel používa hliníkové dosky namiesto tradičného plátna. "Vytvára odraz, optické ilúzie a prináša svetlo dovnútra. Umelec pracuje na tomto materiáli vŕtačkou a vretenom, so škrabancami, rezmi, prepichnutiami, pieskovaním, aby získal rôzne účinky svetla a materiálu," dodáva kurátorka Letizia Rostagno k Hromcovým obrazom na hliníkovom plechu s tým, že umelec pracuje aj s akrylovými farbami, olejmi, pastami a tlačiarenskými technikami. "Výroba týchto diel je technicky (aj fyzicky) veľmi náročná, a to vďaka veľmi precíznemu opracovaniu a rozmerom dosiek, ktoré sú v priemere 100 x 100 cm," poznamenáva kurátorka.



Výstava potrvá do 28. apríla.