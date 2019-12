Film od režiséra Kirchhoffa porovnáva Pražskú jar s Nežnou revolúciou

Bratislava 21. decembra (TASR) - Komunizmus a sieť alebo Koniec zastupiteľskej demokracie je názov posledného filmu významnej osobnosti českej dokumentárnej esejistiky Karla Vachka. Režisér a filozof osobne predstavil svoj päťapolhodinový opus, na ktorom pracoval šesť rokov, tento týždeň v Bratislave spolu s kameramanom Karlom Slachom a slovenským koproducentom Robertom Kirchhoffom.



"Film vychádza zo všetkého prežitého, natočeného, premysleného, všetky jeho predošlé práce sa v prameňoch zlievajú do tohto jedného filmu. Ide tu o jeho postoj k našej súčasnej politickej aj spoločenskej existencii, je to otázka nášho bytia," komentoval pre TASR Kirchhoff filmovú esej 79-ročného Vachka, ktorá skúma filozofickou optikou dejiny režimov a revolúcií, vodcov a mučeníkov.



Koláž osobných spomienok, inscenovaných výjavov a archívov kolektívnej pamäti porovnáva Pražskú jar s Nežnou revolúciou a ukazuje expozíciu, kolíziu, krízu a katarziu ponovembrovej československej, neskôr českej i slovenskej spoločnosti. "Karel Vachek sa netají tým, že to najšťastnejšie obdobie, ktoré prežil, bol práve rok 1968 a Pražská jar," podčiarkol Kirchhoff s tým, že režisér počas nakrúcania filmu Komunizmus a sieť objavil na svojej povale škatule s filmami, ktoré natočil ešte v roku 1968 a unikátny neznámy materiál využil v zostrihu posledného filmu.



"K tejto téme sa počas štyroch častí filmu neustále vracia, či je to postava Dubčeka, Smrkovského, Kriegla, ktorú kombinuje so súčasným výjavmi politiky, ako je Babiš, vražda Kuciaka a Kušnírovej, atď. Sú to rôzne zastavenia a rôznym spôsobom o nich premýšľa on sám. Karel Vachek je taký Bertold Brecht filmu, sprievodca po svojom filme, akoby po svojom vlastnom živote," konštatoval Kirchhoff.



Film uvedie do vybraných slovenských kín spoločnosť atelier.doc v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK). "Distribúcia sa začne od januára - Žilina, Banská Bystrica, Košice, Prešov," dodal slovenský koproducent filmovej eseje Komunizmus a sieť, ktorá bude v marci 2020 tiež súčasťou programu Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest (MFFK Febiofest).