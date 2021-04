Mácha o kráľovi komikov Burianovi: Dnes by robil geniálne stand-upy

Bratislava 5. apríla (TASR) - Oceňovaná kniha Vlasta Burian - Život za smích z pera filmového historika, publicistu, scenáristu a pedagóga Pavla Taussiga sa dočkala audiopodoby. K 130. výročiu narodenia kráľa komikov, ktoré si pripomenieme 9. apríla, audioknihu vydal Supraphon. Zároveň si ňou pripomína 90 rokov od vzniku pražskej scény v Jungmannovej ulici, kde ako prvé pôsobilo Divadlo Vlastu Buriana. "Dnes tu, v Pasáži Vlastu Buriana, nájdeme divadlo Komedie, ktoré je súčasťou Městských divadel pražských," TASR o tom informovala PR manažérka Adriána Čahojová.



Taussig sa vo svojej publikácii venuje nielen obdobiu vrcholnej slávy Vlastu Buriana, ale tiež jeho krutému pádu z výšin po roku 1945, kedy zahanbený a zatracovaný bývalý kráľ komikov pôsobil ako pomocná sila v krkonošskej horskej chalupe. "V texte sa pracuje s množstvom listov pamätníkov nielen tohto povojnového zavrhnutia. Citované listy a spomienky prinášajú tiež nové poznatky o správaní a činnosti Vlastu Buriana počas okupácie," približuje Čahojová.



V novej nahrávke sprevádza rozporuplným životom prvorepublikovej hviezdy hlas herca Radúza Máchu a spomínané dobové listy načítali Václav Jílek a Vladana Brouková. "Keď som ešte ako dieťa občas sledoval filmy pre pamätníkov, vždy som na Vlastovi Burianovi najviac obdivoval ten jeho 'zápal do hry' a prívaly energie, ktorá z neho priam sršala. Pôsobil na mňa ako také dospelé dieťa, ktoré to všetko úprimne veľmi baví, bez zábran a ostychu pred čímkoľvek," spomína Mácha a k slávnemu komikovi a jeho filmovým počinom dodáva: "V týchto filmoch pre mňa bol vždy úplným zjavením a v dobrom slova zmysle až niekým z iného vesmíru, vďaka komu sa ten čiernobielo uhladený filmový svet zrazu stával farebnejším. Myslím, že v súčasnej dobe by Vlasta Burian robil geniálne stand-upy a ľudia by ho opäť milovali."



V bonusovej časti audioknihy si poslucháči môžu vypočuť 46 výstupov, piesní a skečov Vlastu Buriana tak, ako zostali zachované na gramoplatniach Ultraphonu a Supraphonu z rokov 1923 až 1957. Ponúka sa tak príležitosť vypočuť si vulkanickú činorodosť hviezdneho komika z 30. rokov a porovnať ju so zlomeným zrazeným umelcom z 50. rokov.