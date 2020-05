R. Müller má po rokoch nový singel Anomália

Bratislava 25. mája (TASR) - Slovenský spevák Richard Müller má po rokoch nový singel, vyšiel pod názvom Anomália. Autorom hudby a textu je Laco Rychtárik, ktorý mal pieseň zložiť v komplikovanom období svojho života. "Pesnička je jeho dosiaľ najosobnejšou výpoveďou. Vraví, že si nevedel predstaviť iného interpreta pre túto skladbu ako Richarda, ktorý ako jediný dokáže pochopiť, čo prežíval," informovala TASR PR manažérka Eva Sládková.







"Pesničku napísal Laco Rychtárik, skvelý skladateľ, ktorého som nikdy v živote nevidel, ale jeho skladby dobre poznám. O to viac ma prekvapilo, že napísal pesničku, ktorá mi úplne hovorila z duše," komentoval svoju trochu melancholickú novinku Müller.



"Pieseň vznikla v komplikovanom období môjho života, keď som bojoval s veľmi osobnými problémami a mal som pocit, že neviem nájsť vo svojom vtedajšom okolí nikoho, kto by si prežil v živote niečo podobné. Je to úprimná, osobná výpoveď. Mal som silný pocit nepochopenia, sebareflexia a zdravotné problémy výrazne ovplyvňovali moju kreativitu," vysvetlil Rychtárik a ďalej priznal, že slovenská hudobná legenda bola pre neho prvá voľba: "Práve on mal byť hlasom tak osobného textu v kombinácii s hudbou. Richard sám je pre mňa hudobnou inšpiráciou, preto som veľmi rád, že prijal ponuku na spoluprácu."



Pesnička už má aj netradičný videoklip, ktorý režíroval Richard Raiman. Celý klip je vlastne detailný záber Müllerovej tváre. "Mne sa veľmi páči, že to takto poňal, že to nie je prvoplánový klip. Myslím si, že dokonale vystihuje atmosféru skladby," uzavrel Müller.