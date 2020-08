Richard Müller s kapelou sa presúva na západné Slovensko

Bratislava 18. augusta (TASR) - Spevák Richard Müller sa so svojou osemčlennou kapelou presúva na západné Slovensko. V pláne majú odohrať posledné štyri letné koncerty. V Bratislave vystúpia 26. augusta, ďalej ich čakajú vystúpenia v Senci, Myjave a Zlatých Moravciach. TASR o tom informovala PR manažérka Eva Sládková.



"Hráme v amfiteátroch alebo v areáloch hradov a zámkov, čo sa k letu skvele hodí. Je to všetko v súlade s pravidlami a nariadeniami štátu v súvislosti s pandémiou. Koncerty majú romantickú atmosféru a my, hudobníci, si to užívame. Myslím, že to fanúšikovia oceňujú, doteraz bolo vždy úžasne," komentoval doterajšie vystúpenia pod holým nebom Müller.



Podľa organizátorov je účasť na koncertoch, najmä so sediacim publikom, úplne bezpečná, zatiaľ nevedia o prípade, kedy by sa na takomto podujatí niekto nakazil novým koronavírusom. Napriek tomu, že organizátori dodržiavajú všetky platné bezpečnostné opatrenia, je od septembra z dôvodu ďalších razantných reštrikcií zo strany štátnych orgánov znemožnené usporadúvať koncertné podujatia.



"Vzhľadom na to, že epidemiologická situácia sa zhoršuje, vláda sa rozhodla ako prvú opäť zastaviť kultúru. Bez konzultácií so zástupcami kultúry, bez návrhov riešení dopadu týchto rozhodnutí, bez akejkoľvek náhrady alebo pomoci množstvu dotknutých profesií... Takže, koncertná jeseň vyzerá zatiaľ veľmi neisto,“ poznamenal Juraj Kuchárek, booking manažér a kapelník z tímu Richarda Müllera.



Legendárny spevák sa na najbližšie augustové koncerty teší a to nielen preto, že sú možno na dlhší čas posledné. "Čakajú nás opäť otvorené priestranstvá, pre ktoré sme zostavili dobrý playlist. Odozvy fanúšikov na sociálnych sieťach sú veľmi pozitívne. Okrem známych a osvedčených hitov sme zaradili aj napríklad novinku Anomália. Tak veríme, že skvelá atmosféra sa zopakuje. Tešíme sa na vás," odkazuje fanúšikom aj za svojich kolegov Müller.