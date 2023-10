R. Opatovský chystá vianočné turné,medzi hosťami sú Bystrík aj Fragile

Bratislava 15. októbra (TASR) - Spevák a hudobník Robo Opatovský pripravuje vianočné turné. Šťastné a Veselé Tour 2023 odštartuje od prvej adventnej nedele 26. novembra. Na vybraných koncertoch ho budú do 20. decembra sprevádzať aj špeciálni hostia - Bystrík, Marián Čekovský a skupina Fragile. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



"Už to nie je iba moje turné," komentoval prípravy najproduktívnejší slovenský vianočný umelec. "Nadväzujem na úspešné minuloročné turné k albumu Šťastné a Veselé, ale chcel by som, aby to bolo ešte veselšie a vianočnejšie," povedal Opatovský, ktorý plánuje mať na každom koncerte miestny detský spevácky zbor. Verí, že možnosť vystúpiť na profesionálnom pódiu bude pre deti unikátny zážitok. "V Bratislave sme si už so zborom prešli niektoré pesničky, zopakovali sme si veci z minulého roka a nahrali si vybrané z nich, aby sme ich mohli ešte vylepšiť," prezradil umelec.



Koncerty v Bratislave, Piešťanoch, Martine a Trenčíne budú mať aj svojich špeciálnych hostí. V hlavnom meste bude Opatovského sprevádzať jeho kamarát Bystrík, s ktorým má dueto Na kopce. Pesnička si získala svojich fanúšikov aj vďaka videoklipu, inšpirovanému filmom S tebou mně baví svět.



Počas tohto roka Opatovský uviedol do života aj dueto s Mariánom Čekovským Po čom ženy túžia. Hoci ide o nevianočnú skladbu, nebude chýbať v setliste turné. Špeciálne v Martine, kde bude hosťom aj Čekovský. "Samozrejme, bude aj do veľkej miery improvizácia. Dohodli sme sa však, že odohráme veľa vianočných skladieb," dodal Opatovský.



Špeciálnym hosťom bude skupina Fragile, s ktorou umelec spolupracuje prvýkrát. S Braňom Kostkom sa však pozná ešte z čias štúdií na konzervatóriu. "Fanúšikovia ich budú môcť vidieť v Piešťanoch a Trenčíne. A budú to vlastne dva plnohodnotné koncerty, môj aj ich. Špecialitou budú duetá Čas sviečok a Vianoce, ktoré si s nimi zaspievam, rovnako ako skladba Na kopce, v ktorej vystúpia všetci chlapi zo skupiny," prezradil spevák, ktorého počas turné bude sprevádzať aj jeho kapela v zložení Roman Mečiar, Ernest Vizváry, Michal Fedor a Robo Tkáč.