R. Opatovský predstavil skladbu Anjel, klip nakrúcali v 25 mestách

Bratislava 25. septembra (TASR) - Slovenský spevák a skladateľ Robo Opatovský predstavil v týchto dňoch novú skladbu s názvom Anjel. Novinku sprevádza videoklip, ktorý nakrúcal so svojimi stálymi spolupracovníkmi po Slovensku. Za päť dní precestovali 5000 kilometrov, aby v klipe zachytili 25 ikonických miest Slovenska. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



"Verím v dobro, lásku a verím aj v existenciu anjelov. Nielen anjelov - éterických bytostí, anjeli predsa chodia aj po zemi. Sú na tomto svete, aby nám pomáhali," hovorí Opatovský. Textárka Oľga Šifrová podľa neho túto tému spracovala excelentne. "Trefne vystihla hlavnú myšlienku novej piesne: Keď je ti ťažko, vždy sa nájde niekto, kto ťa vypočuje, pomôže, kto ti bude oporou. Tvoj anjel," dodáva spevák. Ďalej prezradil, že aj on má pocit, že nad ním denne rozprestiera ochranné krídla. "Už len tým, že sa každé ráno zobudím zdravý, že mám krásnu rodinu, môžem sa živiť tým, čo je zároveň mojím koníčkom, že mám všetko, o čom som kedysi dávno sníval."



Hudobnú novinku Anjel sprevádza videoklip, ktorého natáčanie bolo pre Opatovského celkom novou skúsenosťou. Pripravoval ho so svojimi stálymi spolupracovníkmi Filipom Cemperom a kameramanom Kubom Točičom, ktorý s Robom spolupracoval na viacerých klipoch (Muž a žena, Po čom ženy túžia). Spoločne absolvovali "misiu po Slovensku", natáčanie interne nazvali pracovným názvom Slovtrip. "Nakrúcali sme päť dní, najazdili 5000 kilometrov a navštívili až 25 miest na Slovensku. Stretli sme veľa ľudí, ktorí svojou pozitívnou energiou prispeli k tomu najlepšiemu výsledku. Tešíme sa, že sme vďaka tejto jazde stretli všade toľko úžasných anjelov," uzavrel Opatovský, ktorý aj tento rok chystá vianočné turné. Vianoce Tour 2024 podnikne spolu s kapelou Fragile v piatich slovenských mestách.