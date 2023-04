VIDEO: R. Polák objavil pre Činohru SND A. Moraviu a jeho Konformistu

Bratislava 13. apríla (TASR) - Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie 15. apríla premiéru inscenácie Konformista. Román najslávnejšieho talianskeho autora 20. storočia Alberta Moraviu pre našu prvú divadelnú scénu adaptoval a réžie sa ujal Roman Polák. Na štvrtkovej tlačovej konferencii priznal, že ho k dramatizácii diela inšpirovala jeho filmová verzia, ktorú v roku 1951 nakrútil Bernardo Bertolucci.



Konformista vráti divákov do Talianska v čase Musolliniho fašistickej diktatúry. Ústrednou postavou je Marcello Clerici, ktorý sa už od detstva nevie zaradiť. Kamarátom a najbližším sa nemôže zveriť so svojimi najvnútornejšími pocitmi - vzrušením, ktoré sa ho zmocňuje pri pohľade na smrť a zabíjanie. Jeho jedinou túžbou je žiť ako ostatní, táto túžba ho vedie k akýmkoľvek činom. Stane sa súčasťou skupiny, do ktorej dokonale zapadne. Temno v ňom sa stane normou a fascinácia zabíjaním užitočnou cnosťou. Marcello sa konečne môže cítiť ako platný člen spoločnosti. A pre tých, ktorí mu to umožnili, dokáže urobiť všetko.



V príbehu "o túžbe nájsť svoje miesto v spoločnosti aj za cenu krvi" stvárňuje hlavnú postavu Juraj Loj (ako hosť). "Tragické detstvo určilo jeho smerovanie v živote, rodičia sa oňho do istej miery nestarali, svoje postavenie moci získaval agresivitou a bolo to preňho veľmi vzrušujúce, takto ďalej akoby úročil vo svojom ďalšom živote stigmy, ktoré si niesol od detstva," priblížil Loj Marcella Cleriho. "Neustále čakal, že ho dostihne nejaký trest, ale ten neprichádzal, čo paradoxne je tým trestom pre človeka, ktorý v sebe neustále nesie vinu a nedostáva za tú vinu trest," opísal herec muža, ktorý "svoj útek z nenormálnosti našiel vo fašizme". "Prijme každého, kto chce byť pre režim užitočný, prijme ho a nemoralizuje, udavač môže byť udavačom, vrah vrahom, pokiaľ slúži režimu," citoval postavu Loj.







"Fašista Marcello Clerici nie je jednostranná postava, sú tam hlbinné psychologické problémy, ktoré nastávajú v jeho vnútri, snaží sa ho harmonizovať práve istotou, že slúži niečomu, čomu veria milióny ľudí," dodal Polák k "sonde do duše ľudí, ktorí nedokážu odolať tlaku okolia a spoločnosti a za každú cenu musia niekam patriť".







V ďalších postavách účinkujú Anežka Petrová, Ingrid Timková, Dušan Jamrich, Martin Huba, Rebeka Poláková, Ľuboš Kostelný, Ondrej Kovaľ, Henrieta Mičkovicová (ako hosť), Ivan Vojtek, Anna Magdaléna Hroboňová (poslucháčka VŠMU). Scénu navrhol Pavel Borák, kostýmy Peter Čanecký, autorkou hudby je Lucia Chuťková.