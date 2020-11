Múzeum v R. Sobote počas Noci múzeí a galérií ponúka i videoprehliadku

Rimavská Sobota 14. novembra (TASR) – Individuálnu prehliadku expozícií a výstav, ako aj videoprezentáciu na sociálnej sieti z predchádzajúcich ročníkov, ponúka záujemcom Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote v rámci sobotňajšieho Dňa múzeí a galérií. TASR o tom informovala jeho PR referentka Martina Oštrom Mareková.



„Noc múzeí a galérií patrí k najnavštevovanejším podujatiam roka v GMM. Tohtoročný 16. ročník sa koná v netradičnom čase a podobe. No ani sťažené podmienky spôsobené pandemickou situáciou nás neodradili prezentovať činnosť múzea verejnosti,“ podotkla Oštrom Mareková.



Dodala, že individuálna prehliadka je návštevníkom k dispozícii od 13.00 do 17.00 h a videoprezentácia na sociálnej sieti bude spustená o 18.00 h.



Mestská galéria pripravila na Noc múzeí a galérií online prehliadku

Komentovanú online prehliadku aktuálnej výstavy diel maliara Pavla Ruska pripravila na sobotňajší Deň múzeí a galérií Mestská galéria v Rimavskej Sobote. Informovala o tom jej kurátorka Gabriela Garlatyová s tým, že prehliadka sa začne o 16.00 h.



„Názov výstavy je slovnou i intelektuálnou hrou, ktorá vystihuje autora aj jeho dielo. Je otvorený a komunikatívny, hovorí viacerými jazykmi vrátane maďarčiny. Rád pracuje so slovom, sám píše poéziu a miluje slovné hračky. V tomto dvojjazyčnom prostredí sa s veľkou aktuálnosťou jeho priezvisko Rusko mení na 'ruško'. V druhej časti názvu je ukrytá pointa; svetlo v sebe obsahuje všetky farby spektra, rovnako ako Ruskove obrazy,“ vysvetlila kurátorka.



Pavol Rusko sa narodil v roku 1962 v Ružomberku. V roku 1987 absolvoval odbor textil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a v roku 2010 doktorandské štúdium grafiky na Inštitúte umenia v poľskom Cieszynie. Od roku 1992 sa venuje pedagogickej činnosti. Zaoberá sa predovšetkým maľbou a počítačovou grafikou, nevyhýba sa ani experimentom s rôznymi technikami.