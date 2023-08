Gemersko-malohontské múzeum začína s revitalizáciou hlavného vstupu

Rimavská Sobota 17. augusta (TASR) - V Gemersko-malohontskom (GMM) múzeu v Rimavskej Sobote sa od pondelka (21. 8.) začne s revitalizáciou hlavného vstupu, v rámci ktorej v inštitúcii vznikne i nové návštevnícke centrum. Stavebné práce v priestoroch vrátnice a prízemia si vyžiadajú i dočasné obmedzenia, múzeum však bude pre verejnosť naďalej otvorené. TASR o tom informoval PR referent GMM Ján Ulický.



Cieľom projektu revitalizácie hlavného vstupu do múzea je zvýšiť komfort služieb pre návštevníkov a vytvoriť hodnotné návštevnícke centrum zodpovedajúce súčasným nárokom a očakávaniam verejnosti. Práve vstup do objektu je totiž podľa GMM prvým kontaktom návštevníka s inštitúciou a významne tak ovplyvňuje prvý dojem z návštevy múzea.



"Upravený bude priestor na prístupovej chodbe tak, aby vznikol jednoliaty a návštevnícky príťažlivý moderný priestor. Pôvodný masívny zamrežovaný vstup bude nahradený presklenými automatickými dverami. V priestore budú moderné vitríny na propagačné materiály, publikácie a zborníky z produkcie GMM. Súčasťou rekonštrukcie budú aj vykurovacie telesá, nová elektroinštalácia či osvetlenie," priblížilo múzeum.



GMM na revitalizáciu hlavného vstupu získalo z európskych zdrojov dotáciu vo výške viac ako 90.000 eur, projekt je prvým krokom k postupnej rekonštrukcii interiéru inštitúcie. Architektonické riešenie je dielom architektky Martiny Ťažkej z Banskej Bystrice.



Stavebné práce v priestoroch vrátnice a prízemia si vyžiadajú i dočasné obmedzenia, uzatvorená bude stála expozícia GMM. Múzeum však bude pre verejnosť naďalej otvorené za polovičné vstupné, práce by mali byť ukončené v polovici novembra.



"Sprístupnená pre návštevníkov bude dolná chodba a jedna výstavná miestnosť, kde momentálne prebieha výstava Legendárne priateľstvá. GMM pripravuje aj nové výstavy a podujatia, na ktoré sa môžu návštevníci tešiť aj počas prebiehajúcich prác," dodalo múzeum.



GMM bolo založené 3. septembra 1882, keď v budove pôvodne delostreleckých kasární zorganizoval profesor biológie a neskôr prvý riaditeľ múzea Ján Fábry Umelecko-archeologickú výstavu Gemerskej župy. Múzeum sa od svojho založenia venuje dokumentovaniu a zachovávaniu prírodného a kultúrneho dedičstva Gemera-Malohontu. Vo svojom fonde v súčasnosti eviduje viac ako 106.000 zbierkových predmetov.