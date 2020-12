V Rimavskej Sobote otvorili výstavu Astronomické úlomky

Rimavská Sobota 11. decembra (TASR) – Dovedna 45 fotografií objektov nočnej oblohy od 22 autorov prezentuje výstava Astronomické úlomky, ktorá je do 20. januára sprístupnená v priestoroch historickej radnice na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote. Samospráva o nej informuje na svojej internetovej stránke.



„Je to pestrý výber objektov, v tomto prípade od komét cez hviezdokopy a hmloviny až po vzdialené galaxie,“ priblížil kurátor výstavy a riaditeľ rimavskosobotskej hvezdárne Pavol Rapavý.



Dodal, že za vznikom snímok sú desiatky minút či hodín expozícií pod hviezdnou oblohou a mnoho hodín spracovania v počítači. Za niektorými museli autori podľa jeho slov vycestovať stovky či tisícky kilometrov do miest, kde je tmavá obloha blízka prírodnej a kde nie je svetelné znečistenie.