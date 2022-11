R. Vaughn, pištoľník zo Siedmich statočných, sa narodil pred 90 rokmi

New York/Bratislava 22. novembra (TASR) - Na filmovom plátne stvárnil Robert Francis Vaughn troch amerických prezidentov - Woodrowa Wilsona, Harryho S. Trumana a Franklina D. Roosevelta, ktorého si zahral dokonca dvakrát. Preslávila ho úloha elegantného pištoľníka Leeho z legendárneho westernu Sedem statočných (1960) či rola tajného agenta z pôvodnej verzie seriálu Krycie meno U.N.C.L.E. zo 60. rokov minulého storočia. Od narodenia amerického herca uplynie v utorok 22. novembra 90 rokov.



Robert Francis Vaughn sa narodil 22. novembra 1932 v New Yorku rodičom pracujúcim v šoubiznise - Marcelle Frances Gaudelovej a Geraldovi Walterovi Vaughnovi. Jeho otec bol rozhlasový herec a matka účinkovala v divadle.



Jedným z prvých filmov, v ktorom sa Vaughn objavil, bol historický, Oscarom ocenený film režiséra Cecila B. DeMillea Desať Božích prikázaní (1956). O tri roky neskôr účinkoval po boku Paula Newmana v snímke Chlapci z Filadelfie (1959), kde stvárnil postavu Chata, za ktorú ho nominovali na Oscara.



V kultovom westerne Sedem statočných zosobnil schopného pištoľníka Leeho, ktorý však trpí krízou sebadôvery. Desivá povesť, ktorú si vybudoval, mu skomplikovala život a je psychicky rozrušený všetkými úmrtiami spôsobenými jeho rukami.



Western v Československu uviedli až štyri roky od premiéry v USA. S návštevnosťou viac ako 9 miliónov divákov ide o šiesty najnavštevovanejší film v československých kinách vôbec. Samotný Vaughn vo westerne povedal len 16 viet. Takmer o 40 rokov neskôr sa k Siedmim statočným vrátil v rovnomennom seriáli, v ktorom stvárnil sudcu Orena Travisa.



Po boku svojho "pištoľníckeho parťáka" Steva McQueena zo Siedmich statočných si zahral v úspešnej kriminálke Bullittov prípad (1968). Vaughn účinkoval aj vo filme z obdobia druhej svetovej vojny Most pri Remagene (1969), v ktorom stvárnil nemeckého dôstojníka majora Kreugera.



Americký herec sa objavil aj v známych akčných snímkach ako Sklenené peklo (1974), Superman III (1983), Delta Force (1986) či Cesta Čierneho mesiaca (1986).



Viaceré úlohy si zahral aj v televíznych filmoch a seriáloch. Medzi najznámejšie seriály patria Washington: Behind Closed Door (1978), s ktorým získal cenu Emmy, A-Tím (1983), Emerald Point N.A.S. (1983), Podfukári (od 2004) či Zákon a poriadok (2006, 2015).



Robert Francis Vaughn zomrel 11. novembra 2016 vo veku 83 rokov v New Yorku na akútnu leukémiu. Bol posledným žijúcim hercom z filmu Sedem Statočných.







Zdroje: ww.imdb.com; www.tvtropes.org; www.csfd.sk