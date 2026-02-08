< sekcia Kultúra
Rača opäť ocení päť osobností, dostanú ocenenie Račianske srdce
Autor TASR
Bratislava 8. februára (TASR) - Bratislavská Rača opäť ocení päť osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mestskej časti vo viacerých oblastiach vrátane školstva, sociálnych vecí či kultúry. Laureátov ocenenia Račianske srdce za rok 2025 odsúhlasilo tento týždeň miestne zastupiteľstvo. Odovzdávanie cien je naplánované na 30. marca v Nemeckom kultúrnom dome.
„Vnímame veľmi pozitívne, že vždy sa nájde dostatok kvalitných nominácií a následne laureátov ceny. Ide o ľudí, ktorí spravili veľký kus práce pre komunitu a je to také malé symbolické poďakovanie. Račianske srdce je pravidelné ocenenie, ktorým sa oceňujú významné osobnosti Rače,“ uviedol pre TASR starosta Rače Michal Drotován.
Tento rok bude cena udelená učiteľke Alžbete Vöröšovej, ktorá učila na Základnej škole Tbiliská viac ako 40 rokov. Ocenenie si prevezme aj predsedníčka denného centra seniorov na Rendezi Dagmar Žaloudková. Cena bude udelená aj Miroslavi Würflovi, rodákovi z Rače, ktorý dlhoročne pôsobí ako moderátor/redaktor v regionálnej redakcii slovenského rozhlasu. Ocenená bude aj členka Račianskeho muzeálneho spolku Anna Polakovičová a vedúca detského folklórneho súboru Malinky Adriána Klemanová.
Ocenenie Račianske srdce je udeľované fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mestskej časti alebo o rozvoj života jej obyvateľov v oblasti kultúry, školstva, športu, sociálnej oblasti alebo svojou prácou vynikajúco reprezentovali mestskú časť. Udeliť ho je možné aj pri príležitosti životného jubilea, prípadne za celoživotnú činnosť v prospech obyvateľov mestskej časti. Ocenenie môže byť udelené aj in memoriam. Návrhy na aktuálny kalendárny rok môžu byť podávané celoročne, najneskôr však do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. Udelených je vždy maximálne päť ocenení.
